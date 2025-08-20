Đi viện ung thư không cần giấy tờ

Hà NộiBệnh viện K triển khai bệnh án điện tử sau 4 tháng thí điểm, bệnh nhân đến viện không cần mang giấy tờ và y bác sĩ cũng bớt việc.

Ngày 19/8, GS Lê Văn Quảng, Giám đốc Bệnh viện K, cho biết việc chuyển đổi này để đáp ứng nhu cầu khám chữa bệnh hiện đại. Tất cả thông tin về tình trạng sức khỏe, lịch sử bệnh lý và quá trình điều trị của bệnh nhân được lưu trữ và quản lý trực tuyến.

Ngày 1/4, bệnh viện bắt đầu triển khai thí điểm bệnh án điện tử tại cơ sở 1, tháng 6 thí điểm tại cơ sở 2. Nay bệnh án điện tử triển khai trên phạm vi toàn bệnh viện.

"Bệnh án điện tử thay thế hồ sơ bệnh án giấy giúp y bác sĩ dễ dàng truy cập, chẩn đoán chính xác hơn, giảm áp lực công việc, bệnh viện cũng tiết kiệm chi phí, nâng cao năng suất và chất lượng khám chữa bệnh", GS Quảng nói, thêm rằng hệ thống giúp minh bạch trong quản lý bảo hiểm y tế, giảm thủ tục hành chính phức tạp.

Bệnh viện K hiện có 2.400 giường và hơn 1.900 nhân viên y tế. Năm 2024, bệnh viện tiếp nhận hơn 436.000 lượt khám bệnh, 68.000 bệnh nhân điều trị nội trú, 31.600 ca phẫu thuật, 262.600 ca chụp MRI và CT... Việc in phim, lưu trữ giấy tờ tốn hàng chục tỷ đồng mỗi năm, nhân viên y tế áp lực khi vừa khám chữa bệnh vừa xử lý giấy tờ. Chuyển đổi số, hệ thống giảm chi phí bởi không cần in hồ sơ, giấy tờ và phim chụp.

Bệnh án điện tử còn cho phép liên thông dữ liệu giữa các cơ sở y tế, người bệnh không phải làm lại xét nghiệm đã có. Ngoài ra, thay vì phải chờ đợi lâu tại bệnh viện, người bệnh có thể đăng ký lịch khám trực tuyến qua điện thoại hoặc ứng dụng di động.

Toàn bộ hồ sơ bệnh nhân được lưu trữ đồng bộ, bác sĩ truy cập và theo dõi lịch sử khám chữa bệnh. Tiến sĩ Lê Hồng Quang, Trưởng khoa Ngoại Vú, chia sẻ, trước đây bác sĩ phải xem xét cả tập hồ sơ giấy để hội chẩn. Giờ đây, bác sĩ chỉ cần một chiếc máy tính bảng.

"Với đặc thù bệnh nhân ung thư thường điều trị dài hạn, việc số hóa hồ sơ giúp tiết kiệm đáng kể thời gian và chi phí", bác sĩ Quang nói. Một ca bệnh cần hội chẩn, êkíp vừa lướt màn hình vừa trao đổi, mọi thông tin từ tiền sử bệnh đến kết quả xét nghiệm đều có sẵn, giúp quá trình khám chữa bệnh nhanh gọn hơn.

Dữ liệu của bệnh nhân được đưa lên hệ thống giúp các bác sĩ dễ dàng truy cập, theo dõi lịch sử khám chữa bệnh, từ đó đưa ra chẩn đoán chính xác hơn. Ảnh: Mạnh Trần

GS Quảng cho hay để thực hiện triển khai thành công bệnh án điện tử, Bệnh viện K đối diện với nhiều khó khăn, thách thức về cơ sở hạ tầng, trang thiết bị và cả thói quen của người bệnh. Bệnh viện nâng cấp toàn bộ hệ thống thông tin, hệ thống lưu trữ, đồng bộ các đơn vị.

Khoảng 1.800 bệnh viện cả nước phải hoàn tất chuyển đổi từ bệnh án giấy sang điện tử trước ngày 30/9 theo yêu cầu của Bộ Y tế, song hiện chỉ gần 300 cơ sở thực hiện xong. Đây là con số khiêm tốn so với mục tiêu đề ra. Các chuyên gia cho rằng có ba nguyên nhân chính chậm trễ là khó khăn về kinh phí, hạ tầng công nghệ thông tin (CNTT), nguồn nhân lực.

Lê Nga