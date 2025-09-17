Đi vệ sinh trong bao lâu là hợp lý?

Các chuyên gia y tế khuyến cáo thời gian đi vệ sinh 5-10 phút là hợp lý nhất, lâu hơn có thể là dấu hiệu bất thường, cần kiểm tra.

Kết quả khảo sát công bố tháng 6 của tạp chí Health (Mỹ) cho thấy 50% thế hệ millennials và Gen Z mất ít nhất 6 phút trong toilet, cao hơn nhiều so với các thế hệ trước. Theo bác sĩ Amit Ahuja, trưởng khoa Tiêu hóa tại Cylinder Medical Group, hiện tượng "cắm rễ" trong nhà vệ sinh đáng cảnh báo.

Bác sĩ Jim Cox, Đại học Texas Christian, cho rằng 5 phút là giới hạn đi vệ sinh hợp lý. Nếu chưa xong, nên đứng dậy và thử lại sau. Ngồi quá 10 phút hoặc rặn nhiều có thể là dấu hiệu bất thường.

Bác sĩ Farah Monzur, phó giáo sư y khoa và giám đốc Trung tâm Bệnh viêm ruột tại Stony Brook Medicine ở New York khuyên không nên ngồi quá 5-10 phút trong nhà vệ sinh vì trọng lực kéo phần dưới cơ thể xuống, trong khi bệ bồn cầu hình oval ép vào mông giữ trực tràng ở vị trí thấp, khiến máu dồn xuống nhưng khó quay trở lại tim. Hậu quả là các mạch máu quanh hậu môn và trực tràng bị căng giãn, làm tăng nguy cơ trĩ.

Việc rặn ép cũng có thể làm tăng áp lực, tạo điều kiện cho trĩ phát triển. Những người vừa ngồi trên bồn cầu vừa lướt điện thoại thường mất cảm giác về thời gian.

Theo các chuyên gia có bốn lý do người trẻ ngồi toilet lâu.

Công nghệ: Điện thoại gần như luôn đi cùng vào nhà vệ sinh. Việc mải mê lướt mạng không chỉ kéo dài thời gian ngồi mà còn làm tăng nguy cơ lây nhiễm vi khuẩn qua màn hình.

Vấn đề tiêu hóa: Táo bón là tình trạng phổ biến ở người trẻ, một phần liên quan đến chế độ ăn ít chất xơ, nhiều thực phẩm chế biến sẵn. Một số người còn mắc hội chứng ruột kích thích thể táo bón, khiến nhu động ruột chậm.

Sức khỏe tinh thần: Căng thẳng, lo âu hay rối loạn tâm lý có thể trực tiếp ảnh hưởng đến nhu động ruột. Sự kết nối giữa não bộ và đường ruột thường bị bỏ qua, nhưng thực tế stress có thể khiến táo bón nặng thêm.

Chế độ sống hiện đại: Lối sống ít vận động, thời gian ngồi nhiều cũng góp phần khiến hệ tiêu hóa kém hiệu quả hơn.

Việc kéo dài thời gian trong toilet không chỉ ảnh hưởng đến tiêu hóa. Với người bị trĩ, ngồi lâu dễ khiến bệnh tái phát. Ngoài ra, tư thế ngồi lâu có thể gây tê chân, đau lưng, thậm chí chèn ép dây thần kinh.

Chuyên gia khuyên nên ăn đủ chất xơ (25g mỗi ngày với nữ, 38g với nam), uống nhiều nước để hỗ trợ nhu động ruột. Không nên nhịn đại tiện khi có nhu cầu. Với những người dùng toilet lâu, có thể thử các kỹ thuật thư giãn khác như hít thở sâu, thiền hoặc đi bộ nhẹ thay vì lạm dụng điện thoại.

Nếu nhận thấy thói quen đi vệ sinh thay đổi rõ rệt, kéo dài bất thường, kèm đau bụng, chảy máu hoặc sụt cân, cần đi khám để loại trừ bệnh lý nghiêm trọng.

Bảo Nhiên (Theo Health)