Dị vật hoen gỉ trong cơ thể bé gái suốt 5 tháng

Gia đình cho biết, trẻ bị ra dịch vàng tại âm đạo suốt 5 tháng, đi khám nhiều cơ sở, được chẩn đoán viêm âm hộ và cho thuốc điều trị. Tuy nhiên, sau nhiều đợt dùng thuốc, tình trạng của bé không cải thiện.

Ngày 20/3, tại Khoa Khám bệnh C1 – Bệnh viện Phụ Sản Hà Nội, bác sĩ Lê Thị Hiếu, Trưởng khoa Khám bệnh, cho biết kết quả siêu âm ban đầu không phát hiện bất thường rõ ràng. Tuy nhiên, bác sĩ nghi ngờ có dị vật trong âm đạo của trẻ.

"Đây là một nguyên nhân có thể gây viêm nhiễm kéo dài nhưng đôi khi khó phát hiện trên các phương tiện chẩn đoán thông thường", bác sĩ nói.

Tuy nhiên, bé không hợp tác khi thực hiện thủ thuật do sợ hãi. Các bác sĩ hội chẩn, quyết định gây mê để can thiệp an toàn. Kíp đã gắp ra một dị vật là chiếc đèn pin đồ chơi dài hơn 5 cm. Thân đèn có nhiều khe và ngóc ngách, phần pin bên trong đã hoen gỉ do nằm trong âm đạo hơn 5 tháng, gây viêm nhiễm kéo dài. Hiện, tình trạng bé ổn định.

Chiếc pin đồ chơi mắc kẹt trong âm đạo bé gái. Ảnh: Bệnh viện cung cấp

Bác sĩ khuyến cáo dị vật âm đạo là nguyên nhân không hiếm gặp gây viêm nhiễm kéo dài, nhưng dễ bị bỏ sót nếu chỉ điều trị viêm thông thường. Phụ huynh cần theo dõi trẻ, khi ra dịch âm đạo bất thường kéo dài; dịch có màu vàng, xanh hoặc có mùi hôi, ngứa, khó chịu vùng kín cần đi khám.

Bố mẹ nên hướng dẫn trẻ giữ vệ sinh vùng kín đúng cách. Nhắc trẻ không đưa đồ vật lạ vào cơ thể khi chơi đùa.

Thùy An