Đi tù ở Mỹ tốn kém thế nào mà nhiều phạm nhân ra trại vẫn mang nợ

Nhiều phạm nhân Mỹ phải trả tiền cho chỗ ngủ trong tù cùng phí ăn uống, khám bệnh, điện thoại... khiến không ít người khi được tự do lại vướng khoản nợ hàng chục nghìn USD.

Đi tù ở Mỹ đắt đỏ thế nào

Video trên giới thiệu đến người xem nhân vật Mike - nhân vật hư cấu với hành trình gian khổ xuyên suốt hệ thống tư pháp hình sự Mỹ dựa trên các sự kiện có thật và kinh nghiệm thực tế.

Mike dẫn dắt người xem khám phá một "hình thức trừng phạt ẩn" trong hệ thống tư pháp hình sự Mỹ: Các khoản phí phát sinh. Chúng tích lũy rất nhanh và có thể biến thành khoản nợ khổng lồ.

Tại sao chúng ta cần quan tâm điều này? Nói ngắn gọn vì các khoản phí này có thể gây ra hậu quả vô cùng nghiêm trọng.

Các khoản nợ phát sinh có thể phá hủy tín dụng của họ, ngăn cản họ bỏ phiếu và cản trở khả năng tìm kiếm việc làm và nhà ở.

Các cuộc khảo sát khu vực ở Alabama và New Mexico cho thấy ít nhất 38% người có nợ pháp lý đã tái phạm tội để trả nợ.

Hải Thư (Theo NYT)