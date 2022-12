Di tích lịch sử thu hút dàn thí sinh Hoa hậu Du lịch Thế giới 2022

Vĩnh PhúcTop 35 Hoa hậu Du lịch Thế giới 2022 tham quan nhiều điểm đến du lịch, văn hóa như đền đá Phú Đa, làng nghề Lý Nhân… trước đêm Chung kết.

Tại đền đá Phú Đa, thí sinh từ nhiều quốc gia trải nghiệm lễ dâng hương kết hợp với múa lụa thường diễn ra trong các lễ lớn của đền. Từ đây, đoàn hoa hậu tiếp tục tham quan làng nghề rèn Lý Nhân, còn gọi là làng rèn Bàn Mạch thuộc xã Lý Nhân, phía Tây huyện Vĩnh Tường, tỉnh Vĩnh Phúc.

Các thí sinh tham quan đền đá Phú Đa. Ảnh: Cổng thông tin - giao tiếp điện tử Vĩnh Phúc

Tại làng nghề, top 35 tận mắt thưởng thức quá trình nghệ nhân nung sắt đỏ trên than, đập, rèn bằng búa, đẽo gọt cán dao bằng tay. Các thí sinh chia sẻ, mỗi động tác đập búa của nghệ nhân đều rất thú vị, điệu nghệ.

Hoa hậu các nước trải nghiệm tại Thanh Lanh Valley Golf & Resort. Ảnh: Cổng thông tin - giao tiếp điện tử Vĩnh Phúc

Buổi chiều cùng ngày, các thí sinh tiếp tục tham quan Thanh Lanh Valley Golf & Resort, huyện Bình Xuyên. Ẩn mình giữa núi rừng Tam Đảo, điểm đến này gây ấn tượng với cỏ cây tốt tươi, hồ nước trong veo kế bên sân Golf 18 hố. Bao quanh sân là những dãy núi nhấp nhô trong làn sương. Tại đây, top 35 cùng trải nghiệm môn thể thao golf trong tiết trời se lạnh ngày đông.

Ngày 10/12, Chung kết cuộc thi Hoa hậu Du lịch thế giới 2022 đã diễn ra tại Quảng trường Hồ Chí Minh, tỉnh Vĩnh Phúc. Người đẹp đại diện Nhật Bản - Erina Hanawa xuất sắc giành vương miện Hoa hậu.

Vương miện mang tên "The Power Of Life By IJC" được lấy cảm hứng từ "cây sự sống" trong văn hóa và niềm tin của nhiều người trên thế giới. Tân hoa hậu Erina Hanawa có mái tóc ngắn cá tính, gương mặt sắc nét, vóc dáng cân đối với chiều cao 1,72 m. Erina từng thi Hoa hậu Siêu quốc gia Nhật Bản 2022 và giành danh hiệu thí sinh được yêu thích nhất.

Hoa hậu Erina Hanawa (giữa) và 4 Á hậu trong đêm Chung kết. Ảnh: Cổng thông tin - giao tiếp điện tử Vĩnh Phúc

Danh hiệu Á hậu 1 thuộc về Justin Beatrice Felizarta (Philippines); Á hậu 2 là Lê Thị Hương Ly (Việt Nam); Á hậu 3 gọi tên Iana Sharikova (Nga) và Á hâu 4 dành cho Adeduro Tosin Adetola (Nigeria). Ngoài ra, ban tổ chức cũng trao nhiều giải thưởng phụ khác như thí sinh có video xuất sắc; hoa hậu ảnh, hoa hậu thân thiện; giải truyền thông...

Cuộc thi Hoa hậu Du lịch thế giới - Miss Tourism World do ông John Singh sáng lập và chủ sở hữu thương hiệu, tổ chức lần đầu tiên vào năm 1991. Cuộc thi sắc đẹp tổ chức theo hình thức các hoạt động sáng tạo nội dung, chia sẻ trải nghiệm với mục tiêu gắn kết di sản và quảng bá, thúc đẩy phát triển du lịch thế giới.

Miss Tourism World tại Việt Nam là cuộc thi sắc đẹp, đồng thời, mang đến hiệu quả thiết thực cho ngành du lịch Vĩnh Phúc nói riêng, Việt Nam nói chung trong việc quảng bá hình ảnh tỉnh, đất nước.

Thiên Minh