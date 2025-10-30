Di tích Huế mở cửa đón khách tham quan trở lại

TP HuếSau bốn ngày đóng cửa do lũ lụt, Trung tâm Bảo tồn di tích Huế thông báo mở cửa trở lại, đón khách tham quan các điểm trong Quần thể di tích cố đô Huế.

Ngày 30/10, ông Võ Quang Huy, Phó chánh văn phòng Trung tâm Bảo tồn Di tích cố đô Huế cho biết các điểm tham quan thuộc Quần thể Di tích Cố đô Huế sẽ được mở cửa đón khách trở lại vào sáng mai, 31/10.

Đại nội Huế bị ngập hôm 28/10. Ảnh: Võ Thạnh

"Sau thời gian nỗ lực khắc phục những hậu quả do lũ lụt gây ra, các nhân viên của trung tâm đã kịp thời dọn vệ sinh môi trường, có thể phục vụ khách tham quan từ sáng mai", ông Huy nói và cho biết đợt mưa lụt làm hư hỏng một số thiết bị máy móc, nguồn điện, trung tâm chưa thể sửa chữa. Đơn vị sẽ phát hành vé dự phòng, du khách cần giao lại vé tại điểm kiểm soát để cập nhật vào hệ thống quản lý.

Bảo vệ di tích dọn lũ khi lũ rút. Ảnh: Võ Thạnh

Trận lũ vừa qua, các điểm di tích thuộc Quần thể di tích cố đô Huế bị ngập nặng. Nằm trong Kinh thành Huế, khu vực Đại nội nước ngập khoảng 1 m. Các lăng vua triều Nguyễn như Gia Long, Minh Mạng, Thiệu Trị, Dục Đức bị ngập sâu 1-1,7m. Lầu Tàng Thơ nằm trên đường Đinh Tiên Hoàng gần hồ Tịnh Tâm ngập hơn 1 m, các điểm di tích khác bị ngập cục bộ 0,2 m-0,4 m.

Võ Thạnh