Đi thuyền thăm bảo tàng văn hóa, triển lãm phim trường Hong Kong

Hong KongChuỗi sự kiện Hong Kong Summer Viva 2025 kéo dài hết mùa hè với triển lãm nghệ thuật, thế giới lego và khám phá bảo tàng nổi bằng thuyền.

Hong Kong Summer Viva 2025 được tổ chức nhằm mục đích quảng bá văn hóa, di sản, lịch sử đến du khách trong và ngoài nước. Các hoạt động tương tác, hội thảo, giao lưu tạo cơ hội tìm hiểu sâu hơn về thói quen, phong cách sống của người bản địa.

Phim trường tái hiện 'Cửu Long thành trại'

Triển lãm "Kowloon Walled City: A Cinematic Journey" (Cửu Long thành trại: Dấu ấn điện ảnh) tái hiện những thước phim của tác phẩm điện ảnh kinh điển từng đạt giải thưởng Điện ảnh Hong Kong Twilight of the Warriors: Walled In (Cửu Long thành trại: Vây thành). Các thiết kế nhằm tôn vinh yếu tố thủ công truyền thống, mang đến góc nhìn chân thực về cuộc sống hàng ngày tại Cửu Long thành trại. Du khách sẽ được trải nghiệm cảm giác những chiếc máy bay bay thấp trên bầu trời qua các màn chiếu lớn, tái hiện một trong những cảnh tượng đặc trưng nhất tại đây.

Rời triển lãm, du khách có thể tiếp tục khám phá Công viên Cửu Long thành trại và khu vực xung quanh để thưởng thức ẩm thực, tìm hiểu lịch sử, văn hóa Hong Kong.

Triển lãm "Kowloon Walled City: A Cinematic Journey" tái hiện những thước phim từ tác phẩm từng đạt Giải thưởng Điện ảnh Hong Kong. Ảnh: DiscoverHongkong

Khám phá Hong Kong xưa bằng thuyền

Với những ai muốn rời xa đám đông để cảm nhận một Hong Kong trầm lắng hơn, du khách có thể tham gia vào hành trình khám phá bảo tàng nổi tại cảng Aberdeen. Bạn sẽ được lên một chiếc thuyền gỗ tếch để du ngoạn làng chài, tìm hiểu về đời sống của cộng động ngư dân tồn tại hàng trăm năm qua.

Trên các nhà tàu truyền thống ở bảo tàng Houseboat, bạn sẽ được trực tiếp ngắm nhìn không gian sinh hoạt, bếp lửa nhỏ, góc thờ cúng gia tiên... của người dân bản địa. Từng chi tiết, đồ vật đều được giữ gìn nguyên vẹn, gợi nhắc về cội nguồn, một Hong Kong từng gắn bó với biển cả và lao động thủ công.

Tour tham quan bằng thuyền ngắm cảnh Aberdeen 1773 kéo dài 60 phút. Du khách có thể kết hợp đi thuyền với tham quan bảo tàng Houseboat để được giảm 10% giá vé, đã bao gồm thức ăn nhẹ và đồ uống địa phương.

Triển lãm Hong Kong thu nhỏ

Cùng với bảo tàng nổi tại cảng Aberdeen, triển lãm "Nghệ thuật thu nhỏ - 100 bước quanh Hong Kong" cũng là điểm đến mà người yêu khám phá văn hóa không nên bỏ qua. Triển lãm mang đến góc nhìn hiện đại về nếp sống đô thị với khu trưng bày 20 mô hình được chế tác thủ công kết hợp công nghệ tiên tiến, tái hiện các địa danh biểu tượng của Hong Kong như cảng Victoria, chùa Man Mo, xe điện Peak...

Mô hình xe điện Peak trưng bày tại Triển lãm "Nghệ thuật thu nhỏ - 100 bước quanh Hong Kong". Ảnh: Hong Kong Tourism Board

Bên cạnh những tác phẩm quen thuộc, điểm nhấn của năm nay là 6 tác phẩm mới gồm sân vận động Kai Tak, Ngong Ping 360, trường đua ngựa Happy Valley, phố Temple, phố Goldfish và Cửu Long Thành. Triển lãm mở cửa từ nay đến ngày 23/8, mở cửa 10h-21h mỗi ngày tại địa chỉ Shop 101, The Peak Tower, miễn phí vé vào cửa.

Trung tâm giải trí đương đại và thế giới Lego

Ngoài các sự kiện văn hóa, di sản, Hong Kong Summer Viva 2025 còn mang đến trải nghiệm tương tác - sáng tạo cho người yêu thích văn hóa đương đại và khám phá bản thân qua các hoạt động thực tế.

Chuỗi hoạt động Café de Boll Funnyland tại Noah's Ark Hong Kong mang đến trải nghiệm kết hợp giáo dục - giải trí trong không gian mô phỏng con tàu cổ. Du khách có thể hóa thân, tương tác và khám phá các chủ đề về môi trường, xã hội thông qua loạt trò chơi, mô hình và thử thách sáng tạo. Hiện chương trình đang áp dụng ưu đãi "mua 2 tặng 1" vé vào cửa khi đặt trực tiếp trên website chính thức hoặc tại phòng vé Ma Wan.

Du khách thưởng thức cà phê, bánh ngọt tại Cafe de Bollo Funnyland. Ảnh: DiscoverHongKong

Hoặc du khách có thể hóa thân thành cư dân của thế giới thu nhỏ Miniland được tạo nên từ 1,5 triệu mảnh Lego tại sự kiện Summer of Play ở Legoland Discovery. Khách tham quan còn được tự tay lắp ghép thành phố, tạo mô hình động vật hoặc tham gia workshop thiết kế với ưu đãi lên đến 17% từ hôm nay đến ngày 7/9.

Với những trải nghiệm trên, chuỗi sự kiện Hong Kong Summer Viva 2025 sẽ giúp đa dạng hóa lịch trình của du khách, thêm vào những trải nghiệm văn hóa, nghệ thuật, di sản của Hong Kong.

Đan Minh