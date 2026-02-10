Đi Thái Lan dịp Tết đắt ngang Phú Quốc

Giá vé khứ hồi Hà Nội - Thái Lan dịp Tết lên đến 9 triệu đồng, cao tương đương Phú Quốc khiến nhiều du khách lưỡng lự khi chọn điểm đến.

Hôm 9/2, Hoàng Anh, du khách Hà Nội, bất ngờ khi tìm vé máy bay đi Bangkok dịp Tết. Giá vé khứ hồi bay giờ đẹp lên tới 9 triệu đồng, cộng thêm chi phí khách sạn, ăn uống và vui chơi, mất khoảng 30 triệu đồng cho chuyến đi 4 ngày 3 đêm, cho hai người. Nếu bay giờ xấu hơn, Hoàng Anh tính toán giảm được một triệu đồng nhưng gần như mất trắng hai ngày.

"Giá cao mức này tôi đành hủy, chờ đi ngày thường thôi. Tôi cứ nghĩ Thái Lan không đón Tết Âm lịch, giá sẽ tốt nhưng lại đắt ngang trong nước", Hoàng Anh nói.

Khảo sát chiều 10/2, giá vé máy bay Hà Nội - Thái Lan dao động 8-10 triệu đồng tùy giờ cho thời gian từ 19-22/1 (mùng 3 đến mùng 6 Tết), cao gấp đôi ngày thường. Chặng TP HCM - Bangkok giai đoạn tương tự cũng có giá từ 5-8 triệu đồng tùy giờ bay, tăng gần gấp đôi so với ngày thường.

Không riêng Thái Lan, các điểm đến phổ biến ở Đông Nam Á với khách Việt cũng ghi nhận mức tăng từ 40-100% so với ngày thường. Đặc biệt, chặng Hà Nội - Singapore có giá trung bình ngày thường 3,8-5,5 triệu đồng khứ hồi; dịp Tết có giá từ 9 đến 12 triệu đồng khứ hồi. Trong khi đó, chặng Hà Nội đi Kuala Lumpur giai đoạn tương tự có giá 7-9 triệu đồng, tăng gấp đôi so với ngày thường.

Theo ông Phạm Anh Vũ - Phó tổng giám đốc Du Lịch Việt - chặng bay Thái Lan tăng 10-20% so với cùng kỳ Tết năm ngoái. Dù Thái Lan không đón Tết Âm lịch, nhu cầu du lịch Thái Lan từ các nước đón Tết Âm như Việt Nam, Trung Quốc lại cao nên hàng không áp giá như mùa cao điểm.

Du khách nghỉ dưỡng ở Bãi Khem, đặc khu Phú Quốc, tháng 12/2025. Ảnh: Thành Nguyễn

Thực tế, du khách vẫn có thể mua vé máy bay giá tốt nếu đặt sớm vì các hãng bay quốc tế có mạng lưới rộng và không bị áp lực "bay lệch đầu" (khách chỉ đông một chiều) vào dịp Tết như các đường bay nội địa.

Tuy nhiên, ông Bùi Thanh Tú, Giám đốc Marketing của Best Price, cho biết "khung giờ vàng" từ mùng 3 tới mùng 6 Tết luôn là thời điểm giá vé máy bay đắt nhất khi du khách có tâm lý vừa ăn Tết ở nhà, vừa đi chơi xa nhưng vẫn kịp về ngày đi làm trở lại. Do đó, việc phải mua vé máy bay giá cao gấp đôi ngày thường đi quốc tế vào dịp này là bình thường.

Về câu chuyện so sánh giá vé máy bay đi Phú Quốc với chuyến du lịch Thái Lan, ông Tú nói hiện không còn chính xác. Với giá vé máy bay trung bình 7 triệu đồng, chi phí dự kiến một chuyến đi Bangkok - Pattaya có thể tiêu tốn tới 14 triệu đồng - ngang Phú Quốc. Tuy nhiên, Phú Quốc hiện được định vị trong phân khúc nghỉ dưỡng cao cấp. Với 14 triệu đồng, du khách có thể tận hưởng các dịch vụ tại resort, khách sạn 5 sao trong cả kỳ nghỉ.

Thực tế, so với giá vé mua lẻ, giá vé series (mua vé số lượng lớn) do các công ty lữ hành đặt trước thường tốt hơn 5-25% tùy tuyến. Đây là kết quả của việc xây dựng kế hoạch khai thác trước một năm, thanh toán cọc giữ chỗ theo quý và nhiều điều kiện khác của lữ hành với bên cung cấp dịch vụ. Do đó, dù giá vé máy bay tăng gấp đôi, chi phí tour thực tế chỉ tăng 10-20% tùy tuyến, theo đại diện Du Lịch Việt.

"Du khách vẫn có những lựa chọn du lịch nước ngoài giá tốt nếu có kế hoạch sớm", ông Vũ nói.

Trong khi giá vé máy bay đi nước ngoài tăng mạnh, giá vé máy bay tới các điểm đến nghỉ dưỡng nội địa cũng tương tự. Đại diện Best Price nhận xét nhu cầu du xuân của các gia đình tăng đột biến nhưng tần suất các chặng này thường không nhiều như chặng chính Hà Nội - TP HCM hay TP HCM - Hà Nội.

Theo ghi nhận, giá vé máy bay chặng Hà Nội - Phú Quốc giai đoạn 19-22/2 khoảng 8 triệu đồng với giờ bay xấu (bay chiều, về sáng sớm); giá vé ngày thường khoảng 4 triệu đồng cho giờ bay đẹp. Hay chặng Hà Nội - Nha Trang cũng có giá lên tới 8 triệu đồng cho giờ bay xấu dịp Tết; ngày thường khoảng 3,5 triệu đồng.

Đặc biệt, chặng Hà Nội - Đà Nẵng thậm chí đã hết vé chiều về ngày 22/2, nếu về sớm từ 21/2 (mùng 5 Tết), giá vé khứ hồi vào khoảng 6 triệu đồng - cao gần gấp đôi ngày thường. Theo đại diện Best Price, Đà Nẵng là điểm đến phổ thông, được yêu thích trong nhiều năm với mức giá hợp lý so với những điểm đến phía nam. Nhu cầu lớn dẫn đến ngày về 22/2, được nhiều người lựa chọn do vào cuối kỳ nghỉ lễ, không còn vé.

"Du khách Việt quen dần với việc giá vé máy bay dịp Tết cao hơn nhiều lần ngày thường, thể hiện rõ qua tâm lý chủ động đặt sớm hoặc một số chặng hết sạch vé khi cận ngày", ông Tú nói.

Đại diện doanh nghiệp này cho biết kỳ nghỉ Tết Nguyên đán hiện không thực sự dành cho nhóm du khách có ngân sách thấp đến trung bình. Nếu muốn, du khách cần có sự chuẩn bị sớm và điều này trở thành xu hướng trong thời gian gần đây.

Hoài Anh