Di chuyển bằng tàu hay xe có gì hơn kém và gia đình có con nhỏ nên đi phương tiện nào?

Gia đình tôi sắp cho bé 4 tuổi đi Phan Thiết, tuy nhiên chưa biết đi bằng phương tiện nào. Được biết từ Sài Gòn đi thì có xe khách khá phổ biến, ngoài ra có tàu lửa tôi chưa thử bao giờ. Tôi muốn xin ý kiến độc giả so sánh giữa hai phương tiện trên về sự tiện lợi, an toàn, có bị say không? Xin cảm ơn.

Hang Pham