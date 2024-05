Dị tật khiến đại tràng bé trai giãn to như săm ôtô

Hà NộiBé trai 13 tuổi mắc dị tật hậu môn "đi lạc" lên vị trí tầng sinh môn nên không đại tiện bình thường được, đại tràng giãn, bụng chướng to.

Ngày 15/5, PGS.TS Nguyễn Việt Hoa, Trưởng khoa Phẫu thuật Nhi và Trẻ sơ sinh, Bệnh viện Việt Đức, cho biết bé mắc dị tật hậu môn trực tràng bẩm sinh, tức hậu môn không ở vị trí bình thường mà nằm sát bìu. Gia đình biết bé bất thường ngay khi chào đời, song do được sinh tại nhà lại vẫn ăn uống nên không được đưa đi khám, cho đến khi bụng bé quá to

"Bụng trẻ to như cái trống, đại tràng giãn to như săm ôtô", bác sĩ Hoa miêu tả tình trạng khi bé vào viện, lý giải đây là triệu chứng phình đại tràng bẩm sinh thứ phát do hẹp hậu môn, trẻ không đại tiện được bình thường, phân tích tụ khiến đại tràng giãn.

Các bác sĩ phẫu thuật tạo hình hậu môn nhân tạo trước, sau đó hạ hậu môn về đúng vị trí, hôm 14/5. Hiện, sức khỏe của trẻ ổn định. Khi hồi phục, các chức năng hậu môn trực tràng của trẻ sẽ trở về bình thường.

Bác sĩ Hoa cho biết dị tật hậu môn trực tràng là dị tật bẩm sinh xảy ra khi thai nhi phát triển trong bụng mẹ. Với khiếm khuyết này, hậu môn và trực tràng không phát triển như bình thường, ảnh hưởng đến chức năng tiêu hóa của trẻ.

Mỗi năm, khoa khám cho khoảng 10.000 trẻ và thực hiện trung bình 2.000 ca mổ/năm, trong đó có nhiều trường hợp bệnh lý phức tạp. Dị tật bẩm sinh chiếm 2/3 số lượng bệnh nhân, đa phần là dị tật về tiết niệu sinh dục và đường tiêu hóa như teo ruột, tắc ruột, phình đại tràng bẩm sinh...

Bác sĩ Hoa kiểm tra cho bệnh nhi sau phẫu thuật. Ảnh: Thái Ngọc

Ngành chẩn đoán trước sinh hiện rất phát triển, giúp phát hiện các dị tật sớm. Nhờ đó, bác sĩ lập kế hoạch điều trị ngay sau sinh, trẻ được can thiệp sớm hơn. Tuy nhiên, dị tật tiết niệu sinh dục ở trẻ nếu không biểu hiện ra ngoài thì rất khó phát hiện để điều trị sớm.

"Cha mẹ cần quan sát để ý con, khi có dấu hiệu bất thường nên can thiệp sớm, trả lại chức năng cho trẻ", bác sĩ Hoa nói, thêm rằng hàng năm bệnh viện tổ chức khám sàng lọc, phẫu thuật các bệnh lý thường gặp ở trẻ em. Dự kiến ngày 18/5, Bệnh viện Việt Đức khám, tư vấn miễn phí các bệnh lý thường gặp ở trẻ em, đồng thời chụp X-quang, siêu âm tầm soát các dị tật tiết niệu, sinh dục, tiêu hóa, tim mạch và lồng ngực, hàm mặt, tai mũi họng, u lành tính và ác tính.

Lê Nga