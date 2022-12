Đi tất khi ngủ có tốt không?

Nghiên cứu đăng trên thư viện Y khoa Mỹ cho biết nam giới đi tất ngủ nhanh hơn 7,5 phút, lâu hơn 32 phút và thức dậy ít hơn 7,5 lần so với người không đi tất.

Một nghiên cứu năm 2007 cho thấy những thay đổi về nhiệt độ da có thể ảnh hưởng đến khả năng bắt đầu và duy trì giấc ngủ. "Đi tất khi ngủ được chứng minh làm tăng tuần hoàn và lưu lượng máu đến bàn chân. Điều đó giúp giảm nhiệt độ nội tạng trong cơ thể, báo hiệu cho não đã đến giờ ngủ'', De Carlo, người sáng lập hiệp hội các chuyên gia tư vấn giấc ngủ chuyên nghiệp của Viện Sức khỏe và Nuôi dạy con quốc tế (Mỹ) nói.

Đi tất trên giường dường như liên quan đến nhịp sinh học, đồng hồ bên trong quản lý các chức năng của chúng ta 24h một ngày.

Ảnh minh họa: Huffpost

Tổ chức Sleep Foundation cho biết sử dụng tất hoặc làm ấm chân có thể làm giảm nhiệt độ nội tạng cơ thể, giúp bạn chìm vào giấc ngủ nhanh hơn.

Theo De Carlo, một lợi ích khác của việc đeo tất đi ngủ trong tư thế thoải mái là giảm khả năng bị Raynaud tấn công. Raynaud là một bệnh thường ảnh hưởng đến ngón chân và ngón tay, trong đó da mất tuần hoàn, sưng và đau. Nhiều nghiên cứu chỉ ra rằng đi tất vào ban đêm có thể giúp ngăn cơn đau tấn công, giúp máu lưu thông và các chi ấm áp.

Raynaud thường được kích hoạt do nhiệt độ lạnh (hoặc lo lắng, căng thẳng), đeo tất không ngăn bệnh nhưng có thể kiểm soát để ngăn nó bùng phát.

Những lợi ích khác khi đi tất là cải thiện tình trạng nứt gót chân (giữ ẩm cho bàn chân và đi tất cotton trong một tuần hoặc lâu hơn da bớt khô hơn), ngăn ngừa các cơn bốc hỏa (do kiểm soát nhiệt độ cơ thể tốt hơn) và tăng khả năng đạt cực khoái.

Đi tất khi ngủ làm tăng khả năng đạt cực khoái khi quan hệ tình dục lên đến 30%, theo nghiên cứu của đại học Groningen (Hà Lan) với 13 cặp vợ chồng. Cực khoái là kết quả của việc tăng lưu lượng máu đến các cơ quan sinh dục. Trong khi đi tất khi ngủ góp phần giúp lưu thông máu tốt hơn.

Dù đi tất mang lại nhiều lợi ích, De Carlo lưu ý rằng tất không phải là thuốc chữa bệnh. Ví dụ, đi tất có thể giúp bạn ngủ ngon hơn, nhưng quan trọng phải hiểu lý do.

"Bàn chân lạnh có thể do một số lý do như thiếu máu, tiểu đường và suy giáp. Nếu nguyên nhân sâu xa khiến bạn khó ngủ là do một vấn đề chưa được phát hiện và giải quyết, chẳng hạn như đang phải đối mặt với chứng lo âu và kích thích quá mức về tinh thần, thì đeo tất đi ngủ sẽ không phải là giải pháp'', ông

Ngược lại, không đi tất khi ngủ cũng có những lợi ích riêng. Hầu hết các nghiên cứu đều cho thấy, nếu không gặp các vấn đề liên quan đến nhiệt độ cơ thể, thì không đi tất khi ngủ giúp bạn cảm thấy dễ chịu hơn.

Ngoài ra, việc không đi tất khi đi ngủ giúp tránh "vệ sinh kém, nhiễm trùng da và mùi khó chịu" nếu những đôi tất không sạch hoặc thậm chí bị nhiễm nấm, De Carlo lưu ý.

"Một số người sẽ ngủ ngon hơn khi không đi tất, trong khi những người khác thì không'', ông nói.

De Carlo cho biết, nên đi tất làm từ sợi tự nhiên như len cashmere, len merino, tre hoặc bông. Những chất này ấm, thoáng và hỗ trợ vệ sinh da tổng thể.

Nhật Minh (Theo Huffpost)