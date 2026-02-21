Dí súng đe dọa tài xế, cướp ôtô đậu ven đường

Bắc NinhPhạm Đình Trung thấy tài xế đang đỗ ôtô Vios ở ven đường để chuẩn bị vào tiệm tạp hóa nên lao tới dí súng đe dọa, cướp xe.

Ngày 21/2, Công an tỉnh Bắc Ninh cho biết Phòng Cảnh sát hình sự đang tạm giữ hình sự Trung, 39 tuổi, trú xã Nhã Nam, để điều tra hành vi Cướp tài sản.

Phạm Đình Trung và tang vật bị thu giữ. Ảnh: Công an cung cấp

Trước đó, khoảng 19h20 ngày 20/2, Trung cầm súng đi dọc đường tìm mục tiêu cướp tài sản và thấy nam thanh niên 33 tuổi đang đỗ ôtô Vios ở ven đường tại thôn Tiến Thắng, xã Nhã Nam, để vào hàng tạp hóa mua đồ.

Trung lao tới dùng súng ngắn đe dọa, cướp ôtô trị giá khoảng 250 triệu đồng, tẩu thoát. Nhận tin báo, Phòng cảnh sát hình sự và các đơn vị nghiệp vụ lập chốt chặn ở các tuyến đường.

20h10 cùng ngày, tại tỉnh lộ 295B, đoạn qua Tổ dân phố Nếnh, phường Nếnh, Trung bị bắt giữ. Công an đã thu toàn bộ tang vật liên quan.

Phạm Dự