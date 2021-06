Đi siêu thị Big C trên Zalo OA

Người dùng có thể mua hàng Big C, thanh toán bằng ví ZaloPay trên Zalo OA thay vì trực tiếp đến siêu thị nhằm hạn chế tiếp xúc mùa dịch.

Nhằm giúp người tiêu dùng thoải mái mua sắm lại đảm bảo an toàn mùa dịch, ZaloPay phối hợp với Big C đẩy mạnh tính năng đặt hàng trên nền tảng Zalo OA (Zalo Official Account) và thanh toán bằng ví ZaloPay. Theo đó, người dùng chỉ mất khoảng vài phút để chọn lựa và mua những sản phẩm cần thiết mà không phải đến tận nơi, không cần tải thêm bất kỳ ứng dụng nào khác.

Trước hết, người dùng mở Zalo trên điện thoại, tìm kiếm chi nhánh Big C hoặc GO! ở gần nhất, nhấn "Quan tâm". Sau đó, bạn lựa chọn sản phẩm và thanh toán bằng ví ZaloPay. Hệ thống sẽ tiếp nhận đơn hàng, xác nhận thời gian giao hàng qua Zalo OA.

Tìm kiếm tên cửa hàng trên Zalo OA nhấn quan tâm và tiến hành đặt hàng. Ảnh: ZaloPay

Để kiểm tra nguồn tiền thanh toán bằng ZaloPay, người dùng vào ứng dụng Zalo, chọn mục "Thêm" và chọn ví ZaloPay. Theo ghi nhận từ hệ thống ZaloPay, chỉ trong vòng 3 ngày đầu khi TP. Hồ Chí Minh thực hiện lệnh giãn cách xã hội, đã có hơn 20,000 lượt giao dịch đặt hàng trên Zalo OA Big C và thanh toán qua ZaloPay.

Ngoài thanh toán bằng ví ZaloPay, người dùng có thể chọn thanh toán khi nhận hàng. Tuy nhiên trong giai đoạn dịch Covid có những diễn biến phức tạp, nhà cung cấp khuyến khích khách hàng chọn phương thức thanh toán không tiền mặt để giảm thiểu tiếp xúc, hạn chế nguy cơ lây lan của dịch bệnh.

Trải nghiệm đặt hàng Big C và thanh toán qua ZaloPay trên Zalo OA. Ảnh: ZaloPay

Chị Kim Dung, 28 tuổi, nhân viên văn phòng chia sẻ, trước đây có thói quen đi siêu thị mỗi tuần, nên khá lo lắng khi nghe lệnh giãn cách. "Tôi có tìm hiểu các phương thức đặt hàng online và thử đặt trên Zalo OA thì thấy khá tiện lợi. Ứng dụng Zalo đã có sẵn, chỉ việc đặt thôi. Đa dạng hình thức thanh toán như thanh toán khi nhận hàng cũng có, nhưng tôi chọn thanh toán ZaloPay để giảm thiểu dùng tiền mặt", chị Dung cho biết.

ZaloPay đang nỗ lực đẩy mạnh và hoàn thiện tính năng đi siêu thị Big C trực tuyến, giúp người dân mua sắm nhu yếu phẩm hàng ngày mà không cần đến trực tiếp siêu thị, không cần sử dụng tiền mặt, hạn chế tiếp xúc từ đó giảm thiểu nguy cơ lây lan dịch bệnh. Ngoài ra, với thế mạnh là sự phổ biến của ứng dụng Zalo, người dân càng dễ tiếp cận với phương thức mua sắm, thanh toán mới, an toàn trong mùa dịch.

Phúc An