Đi sát xe bồn, xe con bị đâm xoay ngang

Hải PhòngĐi vào điểm mù của xe bồn, chiếc xe con bị đâm xoay ngang và ủi đi một đoạn, hôm 8/12 tại Lê Hồng Phong.

Xe con bị xe bồn đâm xoay ngang Video: CTV

Tình huống giao thông: Chiếc xe con đi sát xe bồn một đoạn dài mà không có dấu hiệu chủ động tránh xa. Sau đó, xe con từ từ lệch lái dần về phía đầu xe bồn và bị hích trúng hông, xoay ngang, đẩy đi một đoạn. Chưa rõ thiệt hại về người và tài sản.

Kỹ năng lái xe: Xe con bị đâm xoay ngang thường xảy ra do tài xế thiếu quan sát, chuyển làn ẩu, tạt đầu xe bồn hoặc không chú ý điểm mù. Vùng điểm mù xung quanh những mẫu xe cỡ lớn như xe bồn, xe tải, xe khách là rất lớn, do đó tài xế cần tránh các mẫu xe này càng xa càng tốt.

Nguyên Vũ