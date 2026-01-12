Đi sát nhau, xe máy gặp tai nạn liên hoàn

Thanh HóaTránh một người đi bộ dưới lòng đường, xe máy vướng vào xe bên cạnh và ngã, bị xe khác chèn qua, hôm 9/1 tại Trần Nhân Tông.

Tai nạn xe máy liên hoàn, hai người bị xe máy chẹt qua Video: Phi Tien

Tình huống giao thông: Ba xe máy đi sát nhau sau một chiếc xe tải nhỏ. Tránh một người đi bộ dưới lòng đường, xe máy đầu tiên phanh gấp làm người trên xe ngã ra đường. Xe máy phía sau không kịp xử lý tình huống chèn qua khiến hai người tiếp tục ngã. Lúc này ôtô từ hướng ngược chiều đi tới, may mắn không có thương vong xảy ra.

Kỹ năng lái xe: Điều khiển phương tiện, các lái xe cần tập trung quan sát, giữ khoảng cách an toàn, phòng mọi tình huống bất ngờ có thể xảy ra. Đặc biệt nhiều người đi xe máy có thói quen đi sát nhau để nói chuyện, nên khi có tình huống bất ngờ xảy ra rất dễ dẫn tới va chạm, tai nạn liên hoàn.

Nguyên Vũ