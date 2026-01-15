Di sản monogram Louis Vuitton xuất hiện ở trung tâm TP HCM

Năm 1896, Louis Vuitton bước vào giai đoạn mở rộng mạnh mẽ ra thị trường quốc tế. Trước tình trạng hàng giả gia tăng, Georges Vuitton - con trai nhà sáng lập thương hiệu - sáng tạo hoa văn monogram nhằm bảo vệ bản quyền và tạo dấu hiệu nhận diện riêng.

Theo Vogue, ngay khi ra mắt, họa tiết monogram nhanh chóng thu hút giới mộ điệu nhờ thiết kế lặp ký hiệu LV, hoa bốn cánh và ngôi sao cách điệu. Mẫu hoa văn này giúp các thiết kế do Louis Vuitton sản xuất tăng độ nhận diện thị giác, tạo cảm giác khác biệt và dễ ghi nhớ trên thị trường xa xỉ cuối thế kỷ 19. Nhiều tín đồ thời trang lẫn nhà sưu tầm dựa vào hoa văn này để phân biệt hàng chính hãng với đồ nhái.