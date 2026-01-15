Di sản monogram Louis Vuitton xuất hiện ở trung tâm TP HCM

TP HCM là điểm đến trong chuỗi hoạt động quảng cáo ngoài trời (OOH) toàn cầu của Louis Vuitton, đưa di sản monogram 130 tuổi tiếp cận công chúng ở không gian đô thị. Theo đó, họa tiết LV đặc trưng xuất hiện trên hệ màn hình LED và billboard cỡ lớn tại nhiều tuyến đường trung tâm, thu hút sự chú ý của người dân lẫn du khách.
Biển bảng lớn ở phố đi bộ Nguyễn Huệ, Skyled sông Sài Gòn (đối diện đường Nguyễn Tất Thành, phường sài Gòn) cùng loạt vị trí đắc địa lần lượt giới thiệu năm thiết kế kinh điển của nhà mốt gồm Speedy, Alma, Neverfull, Noé và Keepall. Các mẫu túi đại diện cho những chương khác nhau trong hơn một thế kỷ phát triển của Louis Vuitton.
Nhà mốt diễn giải mỗi thiết kế là di sản thủ công, tinh thần du hành và sự chuyển động không ngừng. Qua chiến dịch này, Louis Vuitton tái khẳng định monogram là biểu tượng lâu dài, gắn kết giữa lịch sử thương hiệu và nhịp sống đương đại.
Năm 1896, Louis Vuitton bước vào giai đoạn mở rộng mạnh mẽ ra thị trường quốc tế. Trước tình trạng hàng giả gia tăng, Georges Vuitton - con trai nhà sáng lập thương hiệu - sáng tạo hoa văn monogram nhằm bảo vệ bản quyền và tạo dấu hiệu nhận diện riêng.
Theo Vogue, ngay khi ra mắt, họa tiết monogram nhanh chóng thu hút giới mộ điệu nhờ thiết kế lặp ký hiệu LV, hoa bốn cánh và ngôi sao cách điệu. Mẫu hoa văn này giúp các thiết kế do Louis Vuitton sản xuất tăng độ nhận diện thị giác, tạo cảm giác khác biệt và dễ ghi nhớ trên thị trường xa xỉ cuối thế kỷ 19. Nhiều tín đồ thời trang lẫn nhà sưu tầm dựa vào hoa văn này để phân biệt hàng chính hãng với đồ nhái.
Theo tư liệu từ Louis Vuitton, dựa trên cảm hứng từ nghệ thuật trang trí phương Đông và trào lưu Japonisme đang thịnh hành ở châu Âu thời bấy giờ, monogram kết hợp hoa bốn cánh, hình học đối xứng và lồng ghép ký tự LV.
Thiết kế mang tính trang trí cao nhưng vẫn đảm bảo khả năng ứng dụng trên bề mặt vải bạt, chất liệu cốt lõi của các sản phẩm du hành Louis Vuitton đầu thế kỷ 20.
Hơn một thế kỷ sau đó, monogram gắn liền hành trình phát triển của Louis Vuitton. Từ những chiếc rương du hành đầu thế kỷ 20 đến các dòng túi xách quen thuộc với đời sống hiện đại, họa tiết này liên tục được điều chỉnh để phù hợp bối cảnh thẩm mỹ, nhu cầu sử dụng ở từng thời kỳ.
Dù thay đổi về chất liệu, kỹ thuật hay phom dáng, hoa văn này vẫn giữ vai trò trung tâm trong hệ sinh thái sản phẩm của thương hiệu, theo Vogue.
Sang nửa sau thế kỷ 20, khi thời trang xa xỉ dần dịch chuyển từ chức năng sang phong cách sống, monogram cũng thay đổi vai trò. Dưới thời Marc Jacobs (1997-2013), họa tiết này lần đầu được đưa vào đối thoại trực tiếp với văn hóa đương đại. Cụ thể, Marc Jacobs mở ra kỷ nguyên hợp tác giữa Louis Vuitton và các nghệ sĩ như Stephen Sprouse, Takashi Murakami hay Richard Prince, biến monogram thành bức canvas cho loạt thử nghiệm.
Qua thời gian, monogram không chỉ đại diện cho tay nghề thủ công và di sản thương hiệu, mà còn phản ánh phong cách sống gắn với khái niệm du hành, dịch chuyển, đồng thời là nguồn cảm hứng cho các thế hệ giám đốc sáng tạo tại tập đoàn Maison đến tận ngày nay.
Bước sang 2026, Louis Vuitton mở đầu năm kỷ niệm monogram bằng việc tôn vinh năm mẫu túi biểu tượng gồm Speedy, Keepall, Noé, Alma hay Neverfull.
Ra đời năm 1930, Speedy (trái) đại diện cho khái niệm du lịch cá nhân trong bối cảnh đời sống đô thị hiện đại, nhấn vào phom dáng gọn nhẹ cùng khả năng thích ứng linh hoạt. Cũng năm này, Keepall (phải) ra mắt giới mộ điệu, đề cao tinh thần du hành tự do và phản ánh thiết kế hành lý tiện dụng, thanh lịch mà Louis Vuitton luôn theo đuổi.
Mẫu Noé (1932, trái) khởi nguồn từ đơn đặt hàng vận chuyển năm chai champagne, từ đó trở thành thiết kế mang tính sáng tạo, gắn liền với tinh thần tận hưởng cuộc sống.
Túi Alma (1992, giữa) lấy cảm hứng từ kiến trúc Paris, thể hiện sự cân đối về tỷ lệ và vẻ thanh lịch mang tính đô thị. Trong khi đó, Neverfull (2007, phải) đánh dấu giai đoạn Louis Vuitton bước vào nhịp sống đương đại, đề cao tính ứng dụng cùng khả năng đồng hành trong nhiều bối cảnh.
Bộ sưu tập đặc biệt cũng mở ra ba chương mới với ba cách tiếp cận di sản khác biệt. Cụ thể, bộ sưu tập Monogram Origine khai thác tinh thần nguyên bản của họa tiết monogram 1896 qua chất liệu vải dệt jacquard và bảng màu cổ điển.
Bộ sưu tập VVN tập trung vào chất liệu da bò thuộc thảo mộc, nhấn mạnh sự biến đổi tự nhiên của bề mặt da theo thời gian sử dụng. Trong khi đó, bộ sưu tập Time Trunk mang đến góc nhìn đương đại với kỹ thuật in trompe-l’œil (đánh lừa thị giác), tái hiện những chiếc rương du hành - nền tảng khởi nguồn của Louis Vuitton trên chất liệu nhẹ, linh hoạt hơn.
Phú Cát
Ảnh: LV