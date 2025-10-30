Đi qua giông bão, em cần lắm một người bạn đồng hành

Em chưa từng than vãn, chỉ lặng lẽ cố gắng từng ngày, vun đắp một mái ấm nhỏ đầy yêu thương bằng tất cả trái tim.

Bình minh của một ngày giữa thu, sau những bộn bề của cuộc sống, chợt thấy lòng mình nhẹ nhàng, tĩnh lặng. "Giờ này anh ở đâu", một câu hát tình cờ vang lên khi mở YouTube, khiến em muốn viết vài dòng gửi đến anh, một người chưa từng gặp. Nhưng em vẫn tin rằng anh đang tồn tại đâu đó ngoài kia, anh sẽ đến.

Hơn 10 năm qua, em đã sống như một ngọn đèn nhỏ giữa đêm đen giông bão, lặng lẽ thắp sáng cuộc đời hai đứa con thơ. Là một người mẹ đơn thân, em vừa là điểm tựa tinh thần, vừa là cả bầu trời yêu thương của con. Những buổi tối cùng con ôn bài, những sáng sớm tất bật đi làm, những chiều tan tầm vội vã về nhà chuẩn bị bữa cơm đơn sơ, những lần giấu nước mắt sau nụ cười để con không thấy mẹ buồn, tất cả đã trở thành một phần không thể thiếu trong hành trình làm mẹ của em.

Em chưa từng than vãn, chỉ lặng lẽ cố gắng từng ngày, vun đắp một mái ấm nhỏ đầy yêu thương bằng tất cả trái tim. Nhưng sâu trong lòng, em vẫn mong có một người bạn đồng hành, một người đủ thấu hiểu, đủ chân thành để cùng em sẻ chia những niềm vui giản dị, những nỗi lo thường nhật, cùng nhau viết tiếp những chương mới của cuộc đời bình yên. Em không cần ai hoàn hảo, chỉ cần một trái tim chân thành, đủ ấm để sưởi ấm trái tim đã từng tổn thương.

Em không tìm kiếm một phép màu, chỉ hy vọng rằng giữa dòng đời hối hả, sẽ có một người nhìn thấy ánh mắt dịu dàng cùng trái tim kiên cường của em và chọn ở lại. Em không còn trẻ nữa, đã ở cái tuổi "xưa nay hiếm", mong anh lớn hơn hoặc nhỏ hơn em vài tuổi thôi nhé. Anh không hút thuốc, không rượu chè, làm công việc trí óc, sống nhẹ nhàng giản dị, không vướng bận gia đình, có một cái tổ nho nhỏ để mình cùng nhau hâm cho nó âm ấm (gọi là tổ ấm) anh nhé.

