Đi ngược chiều, xe con cố thủ không chịu nhường đường

TP HCMTại ngã ba, chiếc xe cỡ A lấn hẳn sang làn đường ngược chiều cố thủ chặn lối xe đi đúng chiều hôm 22/9 tại Chánh Long.

Lấn làn ngược chiều, ôtô nhất quyết không về đúng làn Video: CTV

Tình huống giao thông: Chiếc xe Wigo bật xi-nhan trái, đè qua vạch kẻ liền màu vàng, lấn hẳn sang làn đường ngược chiều chặn lối xe đi đúng chiều đang nhập làn. Lái xe đi đúng chiều yêu cầu xe vi phạm lùi về làn đường nhưng người này nhất quyết cố thủ không di chuyển.

Kỹ năng lái xe: Các phương tiện không được phép lấn làn đi ngược chiều cản trở các phương tiện khác di chuyển. Hành vi của lái xe Wigo tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn cho bản thân và những người đi đường khác. Đặc biệt đây có thể là nguyên nhân gây ùn tắc cục bộ.

Nghị định 168/2024 quy định, phạt tiền 4-6 triệu đồng, trừ 2 điểm giấy phép lái xe với hành vi vượt xe ở nơi không được phép vượt.

Nguyên Vũ