Đi ngược chiều vòng xuyến, xe máy vỡ nát vì húc vào ôtô

Hưng YênXe máy đi ngược chiều tại vòng xuyến va chạm xe bán tải, khiến hai người ngã xuống đường, phương tiện hư hỏng nặng, ngày 13/2.

Xe máy vỡ nát sau cú tông ôtô khi đi ngược chiều vòng xuyến Video: Xuân Hoàng

Tình huống giao thông: Tại vòng xuyến gần cầu Thái Hà, xe máy đi ngược chiều va chạm với xe bán tải chạy đúng chiều với tốc độ cao. Cú tông khiến hai người trên xe máy ngã xuống đường, nằm bất động, phương tiện hư hỏng nặng. Xe bán tải sau đó dừng lại bên đường để xử lý vụ việc. Hiện chưa rõ thương vong.

Kỹ năng lái xe: Khi di chuyển qua vòng xuyến, các tài xế cần đi đúng làn, đúng chiều và giảm tốc độ để quan sát các hướng xe cắt ngang. Việc đi ngược chiều là sai luật, không chỉ gây bất ngờ cho phương tiện khác mà còn làm tăng nguy cơ va chạm nghiêm trọng. Với ôtô, đặc biệt là xe bán tải có trọng lượng lớn, tài xế cần chủ động giảm tốc khi vào vòng xuyến, giữ khoảng cách an toàn và luôn sẵn sàng xử lý tình huống bất ngờ để hạn chế hậu quả nếu xảy ra sự cố.

Theo Nghị định 168/2024, hành vi xe máy đi ngược chiều phạt 4-6 triệu đồng, trừ 2 điểm giấy phép lái xe, nếu hành vi này gây tai nạn phạt 10-14 triệu đồng, trừ 10 điểm.

Phạm Hải