Đồng NaiLái xe ôtô phóng ngược chiều vòng xoay đâm vào một người đi xe máy hất văng người này xuống đường hôm 14/1 tại Long Khánh.

Đi ngược chiều vòng xoay, ôtô đâm bay người đi xe máy Video: Duy Cường

Tình huống giao thông: Ôtô phóng nhanh ngược chiều, đâm mạnh vào một người đi xe máy đang xuôi theo vòng xoay. Cú va chạm khiến người đi xe máy bị hất văng lên nắp ca-pô và lăn xuống đường. Chưa rõ thương vong.

Kỹ năng lái xe: Khi đi vào vòng xoay, lái xe phải nhường đường cho xe đi đến từ bên trái, đi ngược chiều kim đồng hồ, đi đúng làn đường dựa trên lối ra dự kiến (làn ngoài cho lối ra gần, làn trong cho lối ra xa) để đảm bảo an toàn và thông suốt giao thông. Đặc biệt, không được phép đi ngược chiều gây hỗn loạn giao thông.

Nghị định 168/2024 quy định, ôtô đi ngược chiều vòng xuyến bị phạt tiền 18-20 đồng, trừ 4 điểm giấy phép lái xe; nếu gây tai nạn còn có thể bị phạt 20-22 triệu đồng, trừ 10 điểm giấy phép lái xe.

Nguyên Vũ