Di lý 3 nghi phạm 'đặc biệt nguy hiểm' từ Thái Lan về Việt Nam

Đà NẵngTranh chấp lợi ích trong làm ăn, một cổ đông bị nhóm người chém trọng thương giữa phố; ba nghi phạm bỏ trốn sang Thái Lan hơn hai năm.

Ngày 31/1, Công an TP Đà Nẵng cho biết đã di lý Nguyễn La Duy (46 tuổi), Lê Bá Vũ (47 tuổi) và Bùi Thu Huyền (41 tuổi, cùng quê Hà Nội) từ Thái Lan về Việt Nam, thi hành lệnh bắt tạm giam để điều tra hành vi Cố ý gây thương tích.

Ba nghi phạm Duy, Vũ và Huyền tại cơ quan công an TP Đà Nẵng. Ảnh: Thành Huynh

Theo hồ sơ, khoảng 8h20 ngày 7/7/2023, anh Nguyễn Đạt Hận (41 tuổi, trú quận Hải Châu) đi bộ trước nhà trên đường Phan Đăng Lưu thì bị một người từ phía sau cầm dao chém vào đùi phải. Cùng lúc, một đồng phạm chạy xe máy đến đón hung thủ rời hiện trường. Nạn nhân bị thương tật 50%.

Cảnh sát xác định người trực tiếp gây án là Duy, còn Phạm Văn Việt (41 tuổi, trú Hà Nội) chở Duy tẩu thoát.

Kết quả điều tra cho thấy vụ tấn công xuất phát từ mâu thuẫn trong hoạt động kinh doanh giữa anh Hận và ông Phạm Chiến Thắng (52 tuổi, trú Hải Phòng). Hai người là cổ đông lớn trong cùng dự án tại Đà Nẵng.

Nhà chức trách cáo buộc, Thắng đưa một nhóm lao động từ Hải Phòng vào làm việc nhằm kiểm soát hoạt động khai thác. Cho rằng đối tác khai thác vượt thỏa thuận hợp đồng, anh Hận đã dùng xe chặn lối ra vào để ngăn hoạt động. Từ đó phát sinh căng thẳng.

Thắng sau đó bị cho là chỉ đạo Trần Ngọc Anh (59 tuổi, trú Hà Nội), Vũ, Huyền, Nguyễn Phi Hùng (39 tuổi, trú Đà Nẵng) và Duy lên kế hoạch chém anh Hận để "dằn mặt".

Cơ quan điều tra đã khởi tố, bắt tạm giam Thắng cùng một số người liên quan. Riêng Duy, Vũ và Huyền bỏ trốn khỏi địa phương, bị phát lệnh truy nã đặc biệt nguy hiểm.

Qua truy xét, cảnh sát phát hiện cả ba lẩn trốn tại Thái Lan. Giữa tháng 1/2026, tổ công tác của Bộ Công an và Công an Đà Nẵng sang phối hợp Cảnh sát Hoàng gia Thái Lan rà soát, bắt giữ Vũ và Huyền tại Pattaya (tỉnh Chon Buri). Duy sau đó ra đầu thú.

Sau khi bị xử lý vi phạm cư trú trái phép bằng hình thức phạt tiền, ba người bị trục xuất và bàn giao cho phía Việt Nam tại sân bay Bangkok ngày 29/1. Hiện các nghi phạm đã bị tạm giam để tiếp tục điều tra, mở rộng vụ án.

Ngọc Trường