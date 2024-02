Đi lễ đầu năm ở ngôi chùa cổ nhất Tokyo

Đến chùa Sensoji, nhiều người dân Nhật Bản chọn mặc kimono truyền thống khiến khung cảnh thêm phần trang trọng và cổ kính. Du khách có thể mặc trang phục thường ngày, song vì đây là một điểm du lịch tâm linh nổi tiếng, trang phục cần gọn gàng, kín đáo.

Thời tiết mùa xuân ở Tokyo khá đẹp, nhiệt độ trong khoảng 1-10 độ C, thích hợp để vãn cảnh chùa và cầu bình an, may mắn cho năm mới.