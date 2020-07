Đi lao động chui ở châu Âu giá nửa tỷ đồng

Hà NộiBốn thanh niên xách valy ra sân bay Nội Bài, sẵn sàng cho cuộc mưu sinh bên trời Âu. Họ không biết tấm visa trị giá 20.000 USD trong tay mình là giả.

Ngày 30/7, phiên xử sơ thẩm của TAND Hà Nội với 5 bị can về tội Tổ chức cho người khác trốn đi nước ngoài bị hoãn do nhiều người liên quan vắng mặt không lý do. Các bị cáo đối mặt khung hình phạt truy tố cao nhất tới 5 năm tù, theo điểm d, khoản 1, điều 349 Bộ luật Hình sự năm 2015.

Theo hồ sơ vụ án, sáng 29/10/2019, Lê Văn Nghị, 31 tuổi, Hoàng Văn Linh, 29 tuổi, Khúc Việt Nam, 29 tuổi và Nguyễn Tiến Lực, 44 tuổi bị cán bộ Cục quản lý xuất nhập cảnh sân bay Nội Bài chặn lại, không cho xuất cảnh. Bốn visa vào khối Schengen do Đại sứ quán Đức tại Hà Nội cấp trên hộ chiếu của họ, đều là giả.

Mở rộng tra, cơ quan chức năng phát hiện đường dây tổ chức cho người Việt Nam sang nước ngoài với mục đích trốn ở lại lao động. Kẻ cầm đầu mang quốc tịch Trung Quốc - Zhu Zanhua, 49 tuổi.

Tháng 10/2018, Zhu thành lập Công ty TNHH Tư vấn du học Vibaserco, đặt trụ sở tại Cầu Giấy, Hà Nội. Với vỏ bọc này, Zhu quảng cáo có thể xin visa cho những người có nhu cầu sang châu Âu "lao động chui", mỗi suất giá 20.000 USD, tương đương 460 triệu đồng.

Trần Diệu Thu, 28 tuổi, đươc Zhu tuyển dụng làm phiên dịch và hiện các công việc liên quan kế hoạch đưa người vượt biên. Một trong số đó là đăng tin quảng cáo về dịch vụ này lên Facebook.

Qua đây, Thu móc nối được với hai "cộng tác viên" Mạnh Dương, 36 tuổi, trú Hà Nội và Trọng Dương, 33 tuổi trú Nghệ An. Hai người có trách nhiệm tìm khách có nhu cầu, giới thiệu cho Thu.

Từ tháng 4 đến tháng 10/2019, Mạnh Dương và Trọng Dương "mồi chài" được các anh Nghị, Linh, Nam và Lực, lấy giá 22.000-22.500 USD mỗi người để kiếm chênh lệch.

Bốn khách hàng được họ cam kết không cần đến xếp hàng, phỏng vấn xin visa Đại sứ quán Đức, chỉ cần nộp ảnh và giấy tờ cần thiết. Các loại tài liệu sau đó được hai "cộng tác viên" cùng tên Dương nộp lại cho Thu.

Theo chỉ đạo của Zhu, bốn khách hàng này mỗi người lập một tài khoản tiết kiệm ngân hàng đồng sở hữu với Zhu. Nếu mọi chuyện không thành, Zhu sẽ trả lại tiền cho người nhà của họ tại Việt Nam.

Ngày 20/10/2019, Zhu chụp ảnh bốn visa đã "xin thành công" gửi cho khách hàng để làm bằng chứng, yêu cầu chuẩn bị tiền nộp vào các tài khoản tiết kiệm như thoả thuận. Trong ba ngày sau đó, các anh Nghị, Linh, Nam và Lực chuyển cho Zhu tổng cộng gần 1,8 tỷ đồng.

Cùng thời điểm, hai đồng phạm của Zhu là Lu, 38 tuổi, quốc tịch Trung Quốc và Nagasawa, 62 tuổi, quốc tịch Nhật Bản nhập cảnh Việt Nam mang theo bốn visa giả để nhập cảnh Đức cho bốn khách hàng này.

Ngày 25/10/2019, trong cuộc gặp bốn khách hàng tại quán cà phê, giám đốc Zhu thông báo Lu và Kagasawa sẽ "hộ tống" họ sang Thái Lan, sau đó trốn tới Đức.

Zhu dặn mang hành lý gọn nhẹ. "Cơ quan chức năng hỏi lý do xuất cảnh thì trả lời đi Thái Lan du lịch, đến 31/10 sẽ về Việt Nam. Nếu công an hỏi tại sao trong hộ chiếu có visa Đức mà chưa sử dụng thì trả lời là xin visa trước, sau khi đi Thái Lan về mới bố trí công việc sang châu Âu sau", Zhu bày kế.

Nhưng bốn thanh niên Việt Nam đã không bao giờ phải trả lời câu hỏi này, bỏi không thể xuất cảnh. Kết quả giám định của Công an cửa khẩu sân bay Quốc tế Nội Bài cho thấy: "Visa làm giả toàn phần một cách tinh vi".

Sự việc bại lộ, Zhu và Diệu Thu bỏ trốn sang Lào qua cửa khẩu Cầu Treo, tỉnh Hà Tĩnh. Nhưng chỉ một ngày sau, 27/10/2019, Thu về Việt Nam đầu thú và bị tạm giam cùng Lu, Nagasawa, Mạnh Dương và Trọng Dương.

Riêng Zhu vẫn đang bỏ trốn và bị truy nã.

Thanh Lam