Đi làm chủ nhật - 'bình thường mới' của dân văn phòng

MỹSam Hindman, một nhà văn ở New York, không còn tắt điện thoại và nghỉ ngơi hoàn toàn vào cuối tuần.

Cô chọn làm việc vài giờ ngày chủ nhật để đổi lấy sự thảnh thơi trong tuần.

Trong không gian yên tĩnh, không tin nhắn hay yêu cầu dồn dập từ khách hàng, Hindman chọn làm việc ngày chủ nhật để giải phóng bản thân. "Tôi đang đóng góp cho sự nghỉ ngơi trong tương lai bằng cách phân bổ thời gian hợp lý", cô nói.

Nhờ vài giờ làm việc này, Hindman có thể dành buổi sáng thứ ba để đi tập gym hoặc kéo dài bữa trưa thứ năm với bạn bè. Quan niệm cân bằng sống của cô đã chuyển từ "làm xong rồi tắt máy" sang tích hợp công việc linh hoạt theo nhịp sinh hoạt cá nhân.

5 năm sau đại dịch Covid-19, ranh giới giữa công việc và đời sống ngày càng mờ nhạt. Thay vì cố gắng tách bạch hay nghỉ làm thứ 6 để "ngắt kết nối", một nhóm nhân viên văn phòng đang chọn cách tiếp cận ngược lại: biến chủ nhật thành ngày khởi động nhẹ nhàng.

Dữ liệu từ ActivTrak trên hơn 200.000 nhân viên tại 777 công ty cho thấy, nhóm làm việc cuối tuần thường dành khoảng 5,5 giờ trong hai ngày nghỉ. Xu hướng này phổ biến nhất ở các doanh nghiệp quy mô từ 1.000 đến 5.000 nhân sự.

Khác với văn hóa "996" (làm từ 9h sáng đến 9h tối, 6 ngày/tuần) đầy áp lực ở Trung Quốc hay sự cạnh tranh khốc liệt tại Thung lũng Silicon, xu hướng làm việc chủ nhật này mang tính tự nguyện cao hơn. Những giờ yên tĩnh cuối tuần được dành cho các đầu việc cần sự tập trung sâu, ít bị gián đoạn.

Số liệu chi tiêu thẻ doanh nghiệp của Ramp cũng ghi nhận lượng đặt bữa ăn vào thứ bảy tại San Francisco tăng vọt trong 8 tháng đầu năm 2025, cho thấy làn sóng nhân viên quay lại văn phòng hoặc làm việc vào cuối tuần đang gia tăng.

Fanni Gabor, nhân viên một công ty bảo mật danh tính số, xem sự nghiệp là ưu tiên hàng đầu. Cuối tuần, cô thường gặp gỡ giám đốc điều hành hoặc tập trung cho các dự án cần tư duy sâu.

"Chúng ta có thể kiếm thêm tiền, nhưng không có thêm thời gian", Gabor nói. Với cô, biến chủ nhật thành "thứ hai mới" là chiến lược để kiểm soát quỹ thời gian hữu hạn. Cách sắp xếp này giúp cô duy trì việc tập luyện, ăn uống điều độ và ngủ đủ giấc trong tuần, tránh cảnh làm việc dồn dập đến kiệt sức.

Trong bối cảnh thị trường việc làm nhiều biến động và áp lực hiệu suất gia tăng, chủ động xử lý công việc vào ngày nghỉ đang trở thành cách để nhiều người trẻ giành lại quyền kiểm soát cuộc sống, thay vì bị động trong trạng thái "luôn bật".

Ngọc Ngân (Theo Business Insider)