MỹNat Cedillo gọi những chuyến bay giữa Mexico và New York mỗi tuần của mình là hành trình "siêu di chuyển", tốn kém nhưng cần thiết.

Năm ngoái, vợ chồng cô chuyển từ Brooklyn (Mỹ) đến Mexico để hưởng khí hậu nhiệt đới và chi phí sinh hoạt giá rẻ. Đổi lại, cô phải bay 6.400 km mỗi tuần đến New York tham gia kỳ học cuối tại một đại học luật vào sáng thứ 2 và trở về Mexico vào tối thứ 3.

Chi phí cho việc di chuyển không nhỏ. Tuy nhiên Cedillo cùng cộng đồng những người "siêu di chuyển" (đi hơn 1.000 km) chấp nhận điều này vì tiền vé máy bay vẫn rẻ hơn chi phí sinh hoạt ở New York.

Nat Cedillo và chồng Santiago chuyển đến Mexico để có cuộc sống chậm hơn, ít tốn kém. Ảnh: Nat Cedillo

Nghiên cứu tháng 6/2024 của Đại học Stanford (Mỹ) cho thấy xu hướng làm việc từ xa đã tăng đáng kể sau đại dịch Covid-19. Số người Mỹ hàng ngày di chuyển hơn 120 km để đi học, đi làm đã tăng 32%. Riêng số người "siêu di chuyển" đến New York tăng tới 89%.

Kaitlin Jay, một thợ làm tóc ở Upper West Side, cho biết chi phí cho việc đi lại 1.000 km từ Manhattan về nhà ở Bắc Carolina vẫn rẻ hơn việc thuê một căn hộ. "Tôi có được những điều tốt nhất ở cả hai nơi," Kaitlin nói.

Kyle Rice, một kỹ sư phần mềm đến từ Delaware, cũng không phải lo lắng về chi phí sinh hoạt đắt đỏ ở New York. Giá thuê căn hộ một phòng ngủ ở Manhattan trung bình là 4.500 USD, gấp ba lần khả năng chi trả của anh. Anh sẵn sàng di chuyển qua bốn bang Delaware, Pennsylvania, New Jersey và New York vài lần mỗi tuần để "hưởng lương đô thị, chi tiêu ngoại ô".

Đi học, đi làm bằng máy bay để tiết kiệm Nat Cedillo chia sẻ hành trình di chuyển 6.400 km từ Mexico đến New York mỗi tuần. Nguồn: @Nat Cedillo Cedillo cũng đồng tình, cô yêu New York nhưng cuộc sống ở đó quá đắt đỏ. Tại Mexico, vợ chồng Cedillo có cuộc sống tốt hơn. Cô dự định sẽ tham gia kỳ thi luật sư của bang New York vào mùa hè này và vẫn chọn máy bay làm phương tiện di chuyển chính.

Minh Phương (Theo NyPost)