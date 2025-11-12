Đi lạc 1.500 km vì tin chỉ dẫn của GPS

PhápCụ ông 85 tuổi lái xe đến phòng khám cách nhà 19 km nhưng định vị GPS đã dẫn ông đi hơn 1.500 km xuyên qua Italy sang Croatia.

Sáng 2/11, cụ ông 85 tuổi ở Châtillon-sur-Thouet (miền Tây nước Pháp), lái xe đến phòng khám tại thị trấn Airvault, cách nhà 19 km nhưng đến trưa, bác sĩ báo cho gia đình việc ông vắng mặt. Ông cũng không đến cuộc họp của hội người cao tuổi, tối cùng ngày.

Không thể liên lạc với cụ ông, gia đình đã báo cảnh sát.

Cụ ông 85 tuổi đi lạc hơn 1.500 km từ Châtillon-sur-Thouet (Pháp) để đến Croatia. Ảnh: France Bleu

Quân đội đã hỗ trợ cảnh sát truy tìm theo định vị điện thoại của ông. Tín hiệu cho thấy ông đang trong một khách sạn ở Zagreb, Croatia, cách nhà hơn 1.500 km.

Cảnh sát Pháp đã liên hệ đồng nghiệp Croatia. Khi được tiếp cận, cụ ông vẫn an toàn nhưng không biết mình đã rời khỏi Pháp. Ông đã lái xe liên tục 20 giờ, đi qua Italy để đến Croatia.

"Tôi chỉ lái xe theo chỉ dẫn của GPS, quãng đường có vẻ xa hơn bình thường nhưng không nghĩ lại đến Croatia", ông nói.

Theo người thân, cụ ông không có tiền sử suy giảm nhận thức hay vấn đề về định hướng. Gia đình đã sang Croatia đón ông.

Sự việc là lời cảnh báo người dân, đặc biệt người cao tuổi, không nên phụ thuộc hoàn toàn vào thiết bị định vị.

Vị trí điểm xuất phát và điểm đến sau khi đi lạc của cụ ông. Ảnh chụp màn hình

Minh Phương (Theo Odditycentral)