Đi khắp Việt Nam săn dải ngân hà

Nhật Minh đến nhiều nơi, chấp nhận nhiều đêm thức trắng, có khi phải đứng hàng giờ để săn những dải ngân hà vắt giữa biển trời.

Nguyễn Nhật Minh, 31 tuổi, quê Tiền Giang, có sở thích nhiếp ảnh và du lịch, đặc biệt đam mê với dải ngân hà. Bén duyên với nhiếp ảnh từ nhỏ, khi trong nhà chỉ có một chiếc máy phim dùng pin Con Ó, đến lúc đủ khả năng sở hữu một chiếc máy chuyên nghiệp, Nhật Minh bắt đầu nhen nhóm ý định thực hiện những chuyến đi khó hơn. Anh muốn chinh phục bản thân bằng việc sở hữu những bức ảnh chụp ngân hà.

Nói về đam mê của con trai, bà Phạm Thị Bích Liên, mẹ Nhật Minh, cho biết: "Minh rất mê chụp ảnh, sẵn sàng đầu tư số tiền lớn để mua máy ảnh, thiết bị xịn. Rồi cứ có thời gian rảnh là đi, đến bất kể đâu, miễn là nơi đó có cảnh đẹp."

Nhật Minh đứng dưới trời sao ở Ninh Thuận.

Chàng trai Tiền Giang nhớ lần đầu tiên tập săn dải ngân hà ở Côn Đảo tháng 3/2019. Ngày đi biển động mạnh, Minh bị say tàu nhưng lúc đặt chân tới nơi thì khỏe lại ngay nhờ không khí trong lành. Thời tiết thuận lợi, may mắn nhất là trời trong xanh. Minh bắt đầu tác nghiệp vào khoảng 2h ở bãi Sao.

"Khoảnh khắc ngước nhìn trời được chiêm ngưỡng vệt sáng của dải ngân hà bằng mắt thường thật kỳ diệu. Đi chụp dải ngân hà phải chuẩn bị tinh thần thức khuya, có khi trắng đêm. Vừa chụp vừa sợ ma nhưng lúc thành công rồi thì say mê quên hết cả thời gian, không gian", Minh nói.

Những chuyến "đi săn" của Minh thường rơi vào khoảng tháng 2 đến tháng 9. Tới nay, anh đã đặt chân đến Côn Đảo (Bà Rịa - Vũng Tàu), Lý Sơn (Quảng Ngãi), Bảo Lộc (Lâm Đồng), An Giang, biển Tân Thành (Tiền Giang), Cù Lao Câu, Mũi Kê Gà và đảo Phú Quý (Bình Thuận), Hang Rái và Hòn Đỏ (Ninh Thuận), Đồi Trọc (Đà Lạt)...

Nhật Minh chia sẻ, chụp dải ngân hà rất khác so với chụp phong cảnh và con người. Kinh nghiệm là phải chọn những ngày trời thật trong, tránh khu vực có ánh sáng đô thị gây lóa hình ảnh, phải tính toán dải ngân hà nằm hướng nào, xuất hiện ngày giờ nào, né những ngày trăng tròn vì sẽ bị nhiễu sáng. Máy ảnh nên thuộc loại đời mới, với ống kính (lens) có khẩu độ lớn, góc rộng hoặc siêu rộng, dây bấm mềm và không thể thiếu chân máy, đèn pin. Người săn ảnh cũng cần nắm được các thông số kỹ thuật cơ bản trong nhiếp ảnh như ISO, khẩu độ, tốc độ.

"Vào những đêm trời quang, dải ngân hà xuất hiện như một dòng sông trắng bạc được tạo thành từ rất nhiều ngôi sao, huyền ảo trôi giữa bầu trời. Vẻ đẹp ấy như chứa đựng sức mê hoặc kỳ lạ", Minh kể.

Minh là một nhân viên văn phòng, du lịch và nhiếp ảnh chính là đam mê lớn của anh.

Bạn đồng hành của Minh đến từ mọi miền tổ quốc. "Cảm giác sung sướng mỗi khi bắt được hình ảnh dải ánh sáng mà mắt thường khó nhìn thấy. Nếu đủ duyên, khi ngồi chụp sẽ gặp những vì sao xẹt ngang bầu trời, rất thú vị", Minh nói.

Cũng không thiếu những lần Minh săn ảnh hụt do thời tiết. Minh vẫn tiếc chuyến đi đến biển Tân Thành, nơi có cây mắm "cô đơn" làm tiền cảnh để chụp dải ngân hà rất đẹp, nhưng dù thức nguyên đêm anh vẫn không thu hoạch được tấm ảnh nào như ý muốn. Lần ra Lý Sơn hay An Giang vào khoảng tháng 5-6, do thời tiết không thuận lợi, mây mù giăng kín nên anh đành cắm trại nằm ngủ rồi về. Sau lần đó Minh rút kinh nghiệm, xem hướng gió và mây để chọn chỗ chụp, đồng thời chọn nơi có tiền cảnh để tạo điểm nhấn cho bức hình.

Ninh Thuận là lần đi vui nhất. Chuyến đi rơi vào mùa gió chướng tháng 3. Lúc 2h sáng, mọi người leo lên những cục đá to để đến được vị trí thạch bàn ở Hang Rái, nơi lý tưởng để bắt trọn vẻ đẹp trời sao. "Tôi đứng liên tục 5 tiếng, từ 3h đến 8h sáng để săn ảnh dải ngân hà và bình minh. Đứng chụp mà sóng vỗ lên tạt ướt cả người lẫn máy. Có anh trong nhóm bị nước biển vào máy hỏng cả lens lẫn máy ảnh. Sóng to gió lớn, sẽ nguy hiểm nếu đi một mình", Minh nhớ lại chuyến hành trình đúng nghĩa "phong ba bão táp", nhưng đổi lại là những kỷ niệm đáng quý.

Cù Lao Câu cũng là điểm cắm trại, ngắm cảnh, săn dải ngân hà không nên bỏ qua với vẻ đẹp nguyên sơ, nhưng cần chú ý thời tiết vì ở đó không có nhà dân, muốn đi phải thuê dịch vụ ăn uống.

Mùa săn ngân hà sẽ bắt đầu trong khoảng 3-4 tháng tới. Lần này, Nhật Minh mong muốn trở lại biển Tân Thành để săn lại "dòng sông Ngân" vì vẫn chưa có ảnh đẹp ở đó.

Yến Nhi

Ảnh: NVCC