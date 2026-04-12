Đi khắp thế giới mà không cần bay

Anh Omar Nok tận dụng các phương tiện đường bộ và đường thủy trong nỗ lực khám phá những vùng đất xa xôi mà không cần bay.

Sau nhiều tuần chỉ thấy đại dương mênh mông, khoảnh khắc nhìn thấy đảo St. Lucia ở vùng Caribe - nơi có dãy Piton được UNESCO công nhận di sản - du khách người Ai Cập Omar Nok đã vô cùng choáng ngợp. Hòn đảo trở thành điểm dừng chân thứ 10 trong hành trình đầy tham vọng của chàng trai 31 tuổi cùng dự định đi vòng quanh thế giới không sử dụng máy bay. Omar đến đảo bằng thuyền buồm hai tầng dài 15 m.

Từ khi khởi hành vào tháng 10/2025, anh liên tục di chuyển bằng tàu thuyền, cưỡi lạc đà và dựa vào sự giúp đỡ của những người xa lạ, trong nỗ lực trải nghiệm thế giới mà không cần bay.

"Việc không đi máy bay giúp tôi dễ dàng nhìn thấy nhiều hơn về thế giới xung quanh", Omar nói.

Omar Nok chụp ảnh lưu niệm vào ngày đầu tiên của hành trình, khởi hành từ Ai Cập. Ảnh: CNN

Ý tưởng đi vòng quanh thế giới mà không bay được anh nảy ra trong chuyến đi kéo dài 7 tháng tới Nhật Bản năm 2024. Trong thời gian ở thị trấn Shinshushinmachi, Omar được giới thiệu về "Ikigai" – triết lý sống của người Nhật về việc tìm kiếm niềm vui và ý nghĩa trong cuộc đời. Anh nhận ra Ikigai của mình chính là thực hiện một hành trình dài hạn vòng quanh thế giới mà không đi máy bay. Chỉ vài tháng sau, anh lên đường, rời Cairo, băng qua Ai Cập để tới Libya

Mục tiêu "không bay" đã đưa Omar băng qua sa mạc, các cửa khẩu biên giới đường bộ và đại dương, đến những nơi rất ít du khách quốc tế từng đặt chân đến. Mỗi khi đến một vùng đất xa xôi, Omar lại cảm thấy tự hào vì những khó khăn đã trải qua để có thể đặt chân đến nơi này.

Omar đam mê khám phá và du lịch từ khi còn nhỏ nhưng niềm yêu thích dịch chuyển chỉ thực sự bùng nổ trong chuyến đi tới các nước vùng Balkans năm 2018. Khi đó, anh đặt vé một chiều từ Ai Cập đến Romania và vé khứ hồi từ Montenegro sau hai tuần, còn lại hành trình hoàn toàn "chưa biết trước".

Năm 2022, anh rời bỏ công việc tài chính tại Amazon để du lịch toàn thời gian, sống bằng tiền để giành và chi tiêu tiết kiệm. Từ đó, những chuyến phiêu lưu của Omar ngày càng táo bạo, bao gồm hành trình đường bộ từ Ai Cập sang Đông Á.

Anh ghi lại hành trình trên mạng xã hội, thu hút gần một triệu người theo dõi trên Instagram, TikTok và YouTube. Lộ trình của anh cũng được theo dõi trực tiếp qua ứng dụng du lịch Polarsteps.

Hành lí Omar mang theo để di chuyển vòng quanh thế giới. Ảnh: CNN

Cộng đồng người theo dõi đã hỗ trợ anh không ít. Khi cần thư mời để xin visa sang Libya, một người hâm mộ trên Instagram đã giúp anh thu xếp.

Một trong những thử thách khó khăn nhất trong chuyến đi là hành trình xuyên qua miền bắc Libya, từ Benghazi đến Tripolo, tuyến đường đầy rủi ro mà phần lớn du khách đều chọn cách di chuyển bằng máy bay.

Anh phải di chuyển bằng xe van chật chội và căng thẳng vào ban đêm. Các trạm kiểm soát dày đặc trên đường, có lúc giấy tờ của anh bị từ chối, khiến hành trình bị chậm lại.

"Tôi không phải người dễ căng thẳng, nhưng lúc đó tôi thực sự rất stress", anh nhớ lại.

May mắn thay, một người bạn địa phương đã giúp đỡ, và anh tiếp tục tới thành phố Medenine, Tunisia.

Sau đó, anh di chuyển tới Pháp, Tây Ban Nha rồi đến quần đảo Canary ngoài khơi tây bắc châu Phi bằng chuyến phà kéo dài 30 giờ, trước khi vượt Đại Tây Dương bằng thuyền buồm để tới vùng biển Caribe.

Trong suốt hành trình, anh đã sử dụng nhiều phương tiện khác nhau: xe buýt, tàu hỏa, xe van, đi nhờ xe, cưỡi ngựa, xe máy, thuyền chậm, xe đạp và thậm chí cả xe chở gia cầm.

Sau khi đặt chân tới St. Lucia, anh tiếp tục "nhảy đảo" theo hướng tây bắc và hiện đã tới cộng hòa Dominica.

Omar bắt đầu chuyến đi từ Ai Cập vào cuối năm ngoái. Ảnh: CNN

Ban đầu, Omar dự định tới bờ Đông nước Mỹ, nhưng vấp phải vấn đề visa khiến kế hoạch này khó thực hiện. Thay vào đó, anh hướng tới khu vực Mỹ Latin.

Trong bối cảnh thế giới đang bất ổn gia tăng, chưa rõ cuộc khủng hoảng Trung Đông ảnh hưởng thế nào đến hành trình trong tương lai. Tuy nhiên, anh vẫn giữ lạc quan và không quá bận tâm đến chính trị. Với anh, điều quan trọng nhất là con người, ẩm thực và những vùng đất.

"Thế giới có thể bị chia rẽ, nhưng thành thật mà nói, điều đó chủ yếu liên quan đến chính phủ hơn là người dân. Và phần lớn thế giới được tạo nên bởi con người, không phải chính phủ", anh nói.

Việc tìm thuyền tới St. Lucia vào tháng 12/2025 không hề dễ dàng. Omar đã dành ba tuần ở bến cảng Las Palmas trên đảo Gran Canaria (lớn thứ ba trong quần đảo Canary) để tìm người đi biển sẵn sàng vượt Đại Tây Dương.

Hiện tại, anh cũng đối mặt những khó khăn tương tự khi tìm cách vượt biển Caribe, nhưng vẫn tin rằng luôn có cách tiến về phía trước - miễn không phải đi máy bay.

Omar hy vọng hành trình của mình có thể truyền cảm hứng cho người khác.

"Một số người nói rằng họ đã lấy lại niềm tin vào con người khi theo dõi chuyến đi của tôi. Đó là điều tuyệt vời, là chiến thắng lớn nhất", Omar nói.

Anh Minh (Theo CNN)