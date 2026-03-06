Đi khám tâm thần vì thường xuyên đánh vợ lúc ngủ

Hà NộiNgười đàn ông 55 tuổi liên tục la hét, đấm đá vợ lúc rạng sáng suốt 6 tháng, buộc gia đình đưa đến Bệnh viện E khám tâm thần.

Tại Khoa Sức khỏe tâm thần, bác sĩ Trưởng khoa Nguyễn Viết Chung chẩn đoán bệnh nhân mắc hội chứng rối loạn hành vi giấc ngủ REM (RBD). Bác sĩ chỉ định xét nghiệm chuyên sâu, kê đơn thuốc điều trị nội khoa, đồng thời yêu cầu gia đình dọn dẹp phòng ngủ, cất vật sắc nhọn, lót đệm sàn nhà nhằm bảo đảm an toàn.

Trước đó, người vợ kể chồng thường xuyên bật dậy, vung tay đánh người nằm cạnh hoặc lao ra cửa khi đang ngủ say. Mỗi lần người nhà lay gọi, ông tỉnh táo ngay lập tức và kể lại rành mạch việc bản thân vừa vung tay chống trả kẻ thù trong mơ. Ban ngày, người đàn ông sinh hoạt, làm việc bình thường, không bộc lộ dấu hiệu hoang tưởng hay ảo giác.

Ảnh minh họa: Max healthcare

Bác sĩ Chung khẳng định trường hợp này không phải ác mộng hay mộng du thông thường. Cơ thể con người trải qua nhiều chu kỳ ngủ không chuyển động mắt nhanh (không REM) và chuyển động mắt nhanh (REM) mỗi đêm. Ở giai đoạn REM, não bộ hoạt động mạnh tạo ra giấc mơ, đồng thời cơ thể tự động ngắt kết nối hệ cơ bắp để ngăn con người hành động theo mộng mị.

Tuy nhiên, hội chứng RBD phá hỏng hoàn toàn cơ chế "khóa" vận động này. Các nơ-ron thần kinh giữ nguyên hoạt động, xúi giục cơ thể tự do đấm đá, la hét hay bỏ chạy theo đúng kịch bản giấc mơ. Người mộng du thường đi lại đơn giản vào đầu giấc ngủ và quên sạch mọi thứ lúc thức giấc, trong khi bệnh nhân RBD lại hành động bạo lực vào rạng sáng và nhớ chi tiết mọi việc.

Giới y khoa coi rối loạn hành vi giấc ngủ REM là "chỉ dấu vàng" cảnh báo sớm hàng loạt bệnh lý thoái hóa thần kinh. Hội chứng này thường xuất hiện trước nhiều năm hoặc hàng thập kỷ trước khi cơ thể bộc lộ rõ triệu chứng Parkinson, sa sút trí tuệ hay teo đa hệ thống. Do đó, bác sĩ yêu cầu người bệnh tái khám định kỳ nhằm kịp thời phát hiện và ngăn chặn nguy cơ suy giảm nhận thức trong tương lai.

Thùy An