Đi học vui khỏe cùng sữa học đường

Tại một số trường còn có thêm giờ học nấu ăn nhằm giáo dục trẻ tính tự lập và kiến thức dinh dưỡng cơ bản. Các bé trường Mầm non Đông Ngạc A (Hà Nội) học cách vắt nước cam để bổ sung vitamin C nâng cao sức đề kháng cho cơ thể hay tiết học làm bánh tại trường Mầm non Liêm Tiết (Hà Nam) đầy thú vị. Niềm vui còn nhân đôi khi các bé lớp Sunclass, trường Mầm non Sunkids (Hà Nội) được thưởng thức thành quả lao động của mình - món sữa chua trái cây thơm ngon.

Yêu trường, mến bạn, thích thú các hoạt động tại lớp, trẻ mới hình thành sự yêu thích đi học từ khi còn bé. Cô Trần Thị Ngọc Anh, giáo viên trường Tiểu học Nam Trung Yên (Hà Nội) chia sẻ, ngoài nhiệm vụ nâng cao chất lượng dạy học, ban giám hiệu và thầy cô luôn tâm niệm lứa tuổi nào đi học cũng cần vui. Các giờ học luôn lấy trẻ làm trung tâm khi các em được khuyến khích làm điều mình yêu thích, thỏa sức sáng tạo nhưng vẫn luôn đảm bảo an toàn.

Nhiều hoạt động phát triển thể chất nhưng không kém phần vui nhộn. Các em hòa mình trong tiếng nhạc rộn vang, chạy căng hết tốc lực trong trò chơi vận động, kéo co... tại ngày hội thể thao trường Tiểu học Lômônôxốp (Hà Nội), tiết học võ thuật hay giáo dục thể chất Jacpa ở trường Mầm non Sakura Montessori International School (Hà Nội). Những phút thư giãn tinh thần với bài tập yoga ngoài trời như các bạn lớp Thỏ Trắng (Đà Nẵng) hay bài vận động nhẹ nhàng như lời cô giáo dạy: