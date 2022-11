Thổ Nhĩ KỳChiếc Range Rover Sport nổ lốp khi tài xế định tránh đoạn tắc đường bằng cách leo lên đường ray, hôm 7/11 ở Istanbul.

Đi đường tắt, ôtô mắc kẹt giữa đường tàu Video: Ulke TV

Tình huống: Tài xế tên Doganay tìm cách tránh đoạn tắc đường và lái chiếc Range Rover Sport leo qua đường tàu. Nhưng chiếc xe sang nhanh chóng nổ lốp và kẹt giữa hai bên đường ray.

Tài xế tìm mọi cách, hết tiến rồi lùi nhưng không thể đưa ôtô leo trở lại qua đường ray. Rất đông người dân hiếu kỳ đứng xem xung quanh, và lát sau cảnh sát cũng xuất hiện.

Chiếc Range Rover Sport sau đó được cẩu lên xe cứu hộ với gần như cả 4 lốp đã hư hỏng, và ít nhất lốp trước bên trái đã bung khỏi vành. Theo Ulke TV, tài xế bị kiểm tra nồng độ cồn cũng như dấu hiệu của các chất kích thích khác. Hiện sự việc vẫn chờ kết quả điều tra.

Kỹ năng: Các tài xế không được phép và cũng không bao giờ nên chạy xe vào đường ray tàu, với bất cứ lý do gì. Dù gầm cao, có khả năng vượt địa hình ra sao, xe cũng có thể mắc kẹt và dẫn tới những nguy cơ mất an toàn. Nếu không, chính chiếc xe cũng có thể bị hư hỏng do lốp xe cũng như kết cấu ôtô không được thiết kế để chạy trên loại địa hình đặc biệt chỉ dành cho tàu.

Mỹ Anh