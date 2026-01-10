Di dời nhà dân, trụ sở bên Hồ Gươm

Những ngày qua, khu nhà dân trên phố Đinh Tiên Hoàng đang được di dời, các phương án bồi thường đã thống nhất, không phát sinh vướng mắc.

Quảng trường – công viên phía đông hồ Hoàn Kiếm rộng khoảng 2,14 ha, đang được giải phóng mặt bằng để phát triển theo mô hình đô thị định hướng giao thông công cộng.