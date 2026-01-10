Di dời nhà dân, trụ sở bên Hồ Gươm

Những ngày qua, khu nhà dân trên phố Đinh Tiên Hoàng đang được di dời, các phương án bồi thường đã thống nhất, không phát sinh vướng mắc.
Quảng trường – công viên phía đông hồ Hoàn Kiếm rộng khoảng 2,14 ha, đang được giải phóng mặt bằng để phát triển theo mô hình đô thị định hướng giao thông công cộng.
Những ngày qua, khu nhà dân trên phố Đinh Tiên Hoàng đang được di dời, các phương án bồi thường đã thống nhất, không phát sinh vướng mắc.
Quảng trường – công viên phía đông hồ Hoàn Kiếm rộng khoảng 2,14 ha, đang được giải phóng mặt bằng để phát triển theo mô hình đô thị định hướng giao thông công cộng.
Ông Nguyễn Văn Quý, 67 tuổi, sống trên tầng hai căn gác nhỏ trong ngõ 61 Đinh Tiên Hoàng cho biết đã dọn dẹp xong đồ đạc, chờ ngày chuyển đi. Do ở một mình, việc di dời với ông khá đơn giản.
Dự án Quảng trường – Công viên phía Đông hồ Hoàn Kiếm được UBND TP Hà Nội phê duyệt tháng 9/2025. Trong đó, sẽ GPMB 17 tổ chức (7 cơ quan điện lực và 10 tổ chức khác) và 43 hộ dân tạo quỹ đất sạch tại khu đất với diện tích khoảng 21.151 m2 có phạm vi ranh giới phía tây giáp hồ Hoàn Kiếm, phía bắc giáp khu dân cư, phía đông giáp phố Lý Thái Tổ, phía nam giáp phố Trần Nguyên Hãn. Mục đích để thực hiện dự án đầu tư xây dựng khu vực TOD phía đông hồ Hoàn Kiếm, tạo môi trường sạch đẹp cho thành phố, với tổng mức đầu tư dự án là 2.841 tỷ đồng.
Ông Nguyễn Văn Quý, 67 tuổi, sống trên tầng hai căn gác nhỏ trong ngõ 61 Đinh Tiên Hoàng cho biết đã dọn dẹp xong đồ đạc, chờ ngày chuyển đi. Do ở một mình, việc di dời với ông khá đơn giản.
Dự án Quảng trường – Công viên phía Đông hồ Hoàn Kiếm được UBND TP Hà Nội phê duyệt tháng 9/2025. Trong đó, sẽ GPMB 17 tổ chức (7 cơ quan điện lực và 10 tổ chức khác) và 43 hộ dân tạo quỹ đất sạch tại khu đất với diện tích khoảng 21.151 m2 có phạm vi ranh giới phía tây giáp hồ Hoàn Kiếm, phía bắc giáp khu dân cư, phía đông giáp phố Lý Thái Tổ, phía nam giáp phố Trần Nguyên Hãn. Mục đích để thực hiện dự án đầu tư xây dựng khu vực TOD phía đông hồ Hoàn Kiếm, tạo môi trường sạch đẹp cho thành phố, với tổng mức đầu tư dự án là 2.841 tỷ đồng.
Trong ngõ 61 Đinh Tiên Hoàng, quán phở Thìn bờ hồ nổi tiếng với người dân sống ở đây. Quán cũng nằm trong diện di dời giải tỏa mặt bằng để phục vụ cho dự án Công viên - Quảng trường phía Đông Hồ Gươm.
Trong ngõ 61 Đinh Tiên Hoàng, quán phở Thìn bờ hồ nổi tiếng với người dân sống ở đây. Quán cũng nằm trong diện di dời giải tỏa mặt bằng để phục vụ cho dự án Công viên - Quảng trường phía Đông Hồ Gươm.
Các ngôi nhà trên phố Lý Thái Tổ, phía đông dự án, cũng đang di dời dân. Một số căn phía ngoài đã được quây tôn, chuẩn bị phá dỡ.
Các ngôi nhà trên phố Lý Thái Tổ, phía đông dự án, cũng đang di dời dân. Một số căn phía ngoài đã được quây tôn, chuẩn bị phá dỡ.
Trong ngõ 24 phố Lý Thái Tổ (phường Hoàn Kiếm), còn một số hộ dân chưa di dời, tiếp tục buôn bán như thường ngày trong thời gian chờ chuyển đến nơi ở mới.
Trong ngõ 24 phố Lý Thái Tổ (phường Hoàn Kiếm), còn một số hộ dân chưa di dời, tiếp tục buôn bán như thường ngày trong thời gian chờ chuyển đến nơi ở mới.
Sống tại đây 25 năm, chị Nguyễn Bích Hạnh (ngõ 24 Lý Thái Tổ) cho biết gia đình chỉ có hai vợ chồng, đồ đạc ít nên đã thu dọn xong, chờ xe đến là chuyển đi.
Sống tại đây 25 năm, chị Nguyễn Bích Hạnh (ngõ 24 Lý Thái Tổ) cho biết gia đình chỉ có hai vợ chồng, đồ đạc ít nên đã thu dọn xong, chờ xe đến là chuyển đi.
Nhân viên tại Tổng công ty điện lực Hà Nội đóng đồ chuyển đi đến trụ sở mới.
Nhân viên tại Tổng công ty điện lực Hà Nội đóng đồ chuyển đi đến trụ sở mới.
Giang Huy - Võ Hải