Di dời khu tái định cư dự án điện hạt nhân để đảm bảo quy định quốc tế

Khánh Hòa dự kiến chuyển khu tái định cư dự án Nhà máy điện hạt nhân Ninh Thuận 2 ra ngoài phạm vi 3-5 km để đáp ứng quy định Cơ quan năng lượng nguyên tử quốc tế (IAEA).

Thông tin được đại diện UBND Khánh Hòa nêu tại buổi đối thoại ngày 23/10, lấy ý kiến hơn 50 hộ dân trong vùng ảnh hưởng dự án tại thôn Thái An, xã Vĩnh Hải. Nhà máy điện hạt nhân Ninh Thuận 2 là công trình đặc biệt quan trọng cấp quốc gia, tổng công suất khoảng 2.400 MW.

Theo quy hoạch ban đầu, khu tái định cư cho dự án rộng 54 ha, nằm trong bán kính một km từ hàng rào nhà máy. Tuy nhiên, Bộ Khoa học và Công nghệ xác định khu vực cấm dân cư phải cách tối thiểu một km, còn vùng bảo vệ khẩn cấp 3-5 km chỉ nên để dân cư phát triển tự nhiên, hạn chế các công trình tập trung đông người như trường học, bệnh viện, khu vui chơi.

Khu vực dự kiến xây dự án điện hạt nhân số 2 tại xã Vĩnh Hải, tỉnh Khánh Hòa. Ảnh: Quảng Trị

Từ khuyến cáo này, tỉnh đề xuất địa điểm tái định cư mới tại thôn Mỹ Phong, xã Vĩnh Hải, rộng khoảng 70 ha, cách tâm lò phản ứng gần nhất 6,8 km. Đại diện UBND tỉnh cho biết vị trí này đảm bảo an toàn bức xạ, thuận lợi sơ tán trong trường hợp khẩn cấp, đồng thời phù hợp với tiêu chí đánh giá của cơ quan IAEA.

Chưa kể, khu vực Mỹ Phong nằm gần tỉnh lộ 702, xen giữa đất sản xuất nông nghiệp và vùng trồng nho – spa sinh thái. Quy hoạch dự kiến có 1.095 lô đất, tương ứng 24 ha đất ở, phần còn lại dành cho hạ tầng kỹ thuật và cây xanh. Chính quyền đánh giá đây là vị trí đáp ứng tiêu chí an toàn, giao thông thuận tiện, có tiềm năng phát triển kinh tế – du lịch, đồng thời không ảnh hưởng đến vùng bảo vệ khẩn cấp của nhà máy.

Phó chủ tịch UBND Khánh Hòa Trịnh Minh Hoàng cho biết tỉnh mong người dân đồng thuận với chủ trương di dời, tuân thủ hướng dẫn và quy định quốc tế. Chính quyền ghi nhận ý kiến người dân, kiến nghị Trung ương ban hành chính sách hỗ trợ phù hợp để người dân có nơi ở an toàn, ổn định cuộc sống.

Ông Trịnh Minh Hoàng, Phó chủ tịch UBND tỉnh Khánh Hòa, trả lời người dân tại buổi đối thoại. Ảnh: Bùi Toàn

Lãnh đạo tỉnh cũng giao Ban Quản lý dự án Đầu tư xây dựng phối hợp các đơn vị chuyên môn khảo sát thêm các vị trí tiềm năng, đánh giá địa chất, thủy văn và tiếp tục lấy ý kiến người dân trước khi trình phương án cuối cùng.

Dự án điện hạt nhân Ninh Thuận được Quốc hội phê duyệt chủ trương đầu tư năm 2009, tạm dừng năm 2016 và cho phép khởi động lại từ tháng 11/2024. Dự án gồm hai nhà máy Ninh Thuận 1 (xã Phước Dinh) và Ninh Thuận 2 (xã Vĩnh Hải), tổng công suất 4.800 MW. Tổng cộng khoảng 1.153 hộ dân sẽ phải di dời để nhường đất. Bộ Chính trị mới đây yêu cầu sớm triển khai hai dự án, đưa vào vận hành giai đoạn 2030-2035.

Bùi Toàn