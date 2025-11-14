Di dời khẩn cấp 664 người sau vụ sạt lở giữa trời nắng ráo

Đà Nẵng664 người ở Hùng Sơn được di dời khẩn cấp sau vụ sạt lở bất ngờ giữa trời nắng, nghi vùi lấp ba người làm rẫy và có nguy cơ tiếp tục sạt xuống.

Tối 14/11, ông Nguyễn An, Bí thư Đảng ủy xã Hùng Sơn, cho biết địa phương đã di dời 171 hộ với 664 người đến nơi an toàn sau vụ sạt lở xảy ra buổi sáng. Xã bố trí 87 hộ với 350 người ở thôn H’juh sang thôn Cha’lăng; 84 hộ với 314 người ở thôn G’lao được chuyển đến Trường Tiểu học Gari và thôn Cha’lăng để tạm trú.

Bộ Chỉ huy quân sự thành phố điều động 103 cán bộ, chiến sĩ, hai flycam và chó nghiệp vụ đến hiện trường hỗ trợ tìm kiếm, khắc phục. Sở chỉ huy tiền phương được dựng ngay tại khu vực sạt lở để điều phối lực lượng và đảm bảo an toàn.

Đến 19h40 cùng ngày, ba người nghi bị đất đá vùi lấp, gồm ông Zơ Râm Nhô (công an viên), bà Bríu Thị Tép và ông Hốih Zi Nút, vẫn mất liên lạc. Lực lượng chức năng đang mở rộng phạm vi tìm kiếm.

Hiện trường vụ việc. Ảnh: Nam Em

Khoảng 9h30 sáng nay, vạt núi ở đầu nguồn, cách khu dự trữ nước của dân 250 m, bất ngờ đổ sập giữa lúc trời nắng, cuốn theo khối đất đá dài gần một km xuống suối, vùi lấp nhiều nhà canh rẫy. Vợ chồng ông Nhô và ông Nút, cùng trú thôn Pứt, được xác định có mặt tại khu vực này lúc xảy ra sạt lở.

Người thân cho biết họ rời nhà từ sáng, mang theo điện thoại nhưng tín hiệu mất ngay sau vụ sạt lở. Hiện trường còn lượng lớn đất đá treo lơ lửng, nguy cơ tiếp tục đổ xuống nên lực lượng cứu hộ chưa thể tiếp cận sâu. Chính quyền đánh giá đây là khu vực đặc biệt nguy hiểm khi ba ngày qua trời nắng nhưng vạt đồi vẫn bất ngờ sạt xuống.

Tuyến đường vào thôn bị đất đá vùi lấp khoảng 80 m. Cơ quan chức năng lo ngại người vãng lai có thể gặp nạn nên yêu cầu các thôn điểm danh dân cư, rà soát người mất liên lạc. Chính quyền đã khoanh vùng nguy hiểm, cấm người dân tiếp cận hiện trường.

Hùng Sơn là xã giáp Lào, trước thuộc huyện Tây Giang (Quảng Nam cũ), chủ yếu là đồng bào Cơ Tu sống bằng nghề làm rẫy. Miền núi Quảng Nam cũ được xem là khu vực có nguy cơ sạt lở cao nhất miền Trung do địa hình dốc, nền đất yếu. Trong đợt mưa lũ cuối tháng 10 và đầu tháng 11, khu vực này ghi nhận hàng chục điểm sạt lở, nhiều tuyến giao thông bị chia cắt.

Nguyễn Đông