Di dời 54 người dân vì vết nứt dài 200 m trên đồi

Quảng NgãiVết nứt rộng 5-15 cm, sâu gần nửa mét kéo dài 200 m trên đồi trồng mì, cà phê khiến 54 người dân xã Đăk Plo phải di dời khẩn cấp, ngày 27/9.

Ông Nguyễn Văn Vĩnh, Chủ tịch UBND xã Đăk Plo, cho biết 12 hộ dân với 54 nhân khẩu ở thôn Róok Mẹt được vận động rời khỏi khu vực nguy hiểm, tạm ở xen ghép với nhà dân hoặc điểm trường, nhà rông.

"Chúng tôi đã cắm biển cảnh báo, hạn chế người dân qua lại khu vực có nguy cơ sạt lở", ông Vĩnh nói.

Vết nứt dài 200 m trên đồi khiến người dân lo lắng. Ảnh: Phạm Gia

Sau nhiều ngày mưa lớn, trên ngọn đồi xuất hiện các vết nứt dài 200 m, rộng 5-15 cm, sâu 45-50 cm. Dưới chân đồi có hàng chục hộ dân sinh sống, phía sau nhiều nhà cũng ghi nhận các vết nứt kéo dài.

Chính quyền xã đã đề nghị Sở Nông nghiệp và Tài nguyên Môi trường cử cán bộ kiểm tra, đánh giá mức độ nguy hiểm để đưa ra giải pháp xử lý.

Nhiều nhà dân nằm dưới chân đồi nơi xuất hiện vết nứt. Ảnh: Phạm Gia

Xã Đăk Plo (huyện Kon Plông cũ, nay thuộc Quảng Ngãi) có địa hình nhiều đồi núi, độ dốc lớn, nhiều hộ dân sống dưới chân đồi, ven suối. Trong hai tháng qua, mưa lớn liên tiếp gây sạt lở, sụt lún tại nhiều vị trí trên quốc lộ 40B, tỉnh lộ 674, 675. Ảnh hưởng bão Bualoi, khu vực này tiếp tục có mưa to, nguy cơ sạt lở cao.

Phạm Linh