Đi đâu ngắm trọn cảnh đẹp mùa thu Việt Nam

Ghé vùng núi tây bắc săn mây, đến Đà Lạt ngắm cỏ hồng hay tới Cần Thơ mùa nước nổi là những gợi ý dành cho khách muốn tận hưởng không khí, cảnh sắc mùa thu.

Mùa thu Việt Nam không có lá vàng lá đỏ điển hình như các nước hàn đới nhưng vẫn hút khách nhờ thời tiết đẹp nhất năm. Dưới đây là một số điểm đến "đậm sắc thu" tại Việt Nam, được du khách yêu thích dựa trên tỷ lệ đặt tour và gợi ý từ các công ty du lịch.

Giá tour ở mức trung bình, dựa trên công bố của các công ty du lịch Việt. Khách đi tự túc có thể đắt hơn từ khoảng 20% - 30%, không tính chi phí mua sắm.

Ngắm mùa thu Hà Nội, thưởng thức đặc sản cốm



Hà Nội thời tiết se lạnh. Hàng cây trên các tuyến phố Phan Đình Phùng, Hoàng Diệu, Trần Phú ngả vàng, tạo nên khung cảnh lãng mạn. Du khách nên khám phá thủ đô từ sáng sớm, dạo phố, chụp ảnh cùng xe hoa bán rong, thưởng thức các loại ẩm thực làm từ cốm là những trải nghiệm được đại diện Etrip4u gợi ý.

Hà Nội cũng là điểm hẹn của nhiều sự kiện văn hóa - giải trí như Festival mùa thu Hà Nội, concert của G-Dragon (cách trung tâm thành phố khoảng 20 km), thu hút nhiều du khách trong và ngoài nước.

Theo bà Nguyễn Thủy Chung đại diện Etrip4u.com, Hà Nội có chi phí vui chơi trong ngày khá "mềm" với hàng loạt các điểm tham quan, di tích lịch sử (miễn phí hoặc thu dưới 100.000 VNĐ), kết hợp ẩm thực đường phố đa dạng. Du khách có thể đi tự túc hoặc đặt tour trong ngày để khám phá thủ đô với hướng dẫn viên, giá 800.000 - 1.000.000 đồng.

Cốm là đặc sản mùa thu Hà Nội Ảnh: Hoàng Giang

Leo núi săn mây miền Bắc



Tháng 11 được xem là thời điểm thích hợp nhất năm để leo núi săn mây tại các tỉnh phía Bắc, chinh phục loạt cung trekking nổi tiếng như Tà Chì Nhù, Lảo Thẩn, Lùng Cúng, Tà Xùa.

Ngoài săn mây, khách có cơ hội chiêm ngưỡng nhiều loài hoa dọc đường đi như tam giác mạch, dã quỳ, hoa cải giữa không khí trong lành.

Chi phí chuyến leo núi và săn mây 2 ngày 1 đêm tại các tỉnh miền Bắc (khởi hành từ Hà Nội) khoảng 3-5 triệu đồng. Nếu chỉ săn mây và thưởng ngoạn cảnh sắc, khách nên đi tự túc. Nếu muốn leo núi, du khách nên đi tour có hướng dẫn viên am hiểu địa hình.

Đà Lạt mùa hoa dã quỳ, cỏ hồng rực rỡ

Du khách dễ dàng tìm thấy những cánh đồng hoa dã quỳ bung nở trên đèo Mimosa, Tà Nhung. Đà Lạt có mưa cuối mùa rải rác trong thời gian ngắn, phần lớn thời gian trong ngày tạnh ráo, nắng trong, không khí se lạnh, phù hợp cho các chuyến tham quan, chụp ảnh.

Bên cạnh đó, đồi cỏ hồng tại thung lũng Vàng, Măng Lin hay đồi Thiên Phúc Đức cũng bắt đầu lên màu rực rỡ. Du khách nên đi trước bình minh để bắt được khoảnh khắc ánh nắng từ từ chiếu xuống mặt cỏ phủ sương đêm, tạo nên khung cảnh ngoạn mục.



Chi phí cho một chuyến đi Đà Lạt 3 ngày 2 đêm là khoảng 3 triệu đồng, chưa tính tiền vé máy bay.

Dã quỳ nhuộm vàng ngoại ô Đà Lạt. Ảnh: Sang Đà Lạt

Cần Thơ mùa nước nổi, ngập sắc hoa điên điển

Miền Tây đang mùa nước nổi, trời nắng nhẹ, ít mưa, thuận lợi để khám phá văn hóa sông nước. Khách lên trên thuyền sáng sớm, thưởng thức ẩm thực chợ nổi Cái Răng hay khám phá các tỉnh thành lân cận như An Giang, Vĩnh Long. Tháng 11, hoa điên điển nở vàng rực, vừa là điểm check in, vừa là nguyên liệu cho nhiều món ăn địa phương.

Chi phí du lịch Cần Thơ 3 ngày 2 đêm từ 3 triệu đồng nếu khởi hành từ các tỉnh thành phía Nam. Nếu đi máy bay, chi phí có thể tăng gấp đôi. Du khách nên mua tour trải nghiệm chợ nổi Cái Răng (giá từ 100.000 đồng) hoặc tour khám phá Cần Thơ trong ngày (giá từ 500.000 đồng).



TP HCM sôi động mua sắm cuối năm



TP HCM vào cuối mùa mưa, trời khô ráo, mát mẻ giúp những hoạt động di chuyển, tham quan ngoài trời trở nên dễ dàng hơn. Đây cũng là thời điểm thành phố bước vào mùa mua sắm cuối năm. Các trung tâm thương mại hay cửa hàng nhỏ lẻ đồng loạt giảm giá Black Friday và trang trí Giáng sinh sớm.



Các đơn vị lữ hành cho biết vé máy bay khứ hồi từ các tỉnh nội địa đến TP. HCM khoảng từ 3 triệu đồng. Nếu đặt vé sớm và săn ưu đãi, du khách có thể tiết kiệm tới 30% so với vé sát ngày đi.

Phú Quốc vào mùa đẹp nhất trong năm



Phú Quốc vào mùa khô với trời trong, nắng nhẹ, sóng êm, không mưa, thuận lợi cho khách tắm biển, lặn ngắm san hô, đi cano ra đảo.



Du khách tắm tại Bãi Sao, Bãi Kem, Bãi Dài hay Hòn Thơm, nghỉ dưỡng và vui chơi tại các khu tổ hợp sôi động như Sun World, VinWonders.

Bãi Khem ở Phú Quốc. Ảnh: Anh Tuấn

Theo số liệu từ các công ty du lịch, cuối năm là mùa cao điểm của du khách nước ngoài đến Phú Quốc, đặc biệt trong đà tăng trưởng 12% trong 9 tháng đầu năm của ngành du lịch Việt so cùng kỳ năm 2024. Nếu khách có ý định du lịch tại đây, cần chủ động đặt sớm vé máy bay và khách sạn để tránh tình trạng hết chỗ, bị đẩy giá lên cao.



Chi phí cho một tour du lịch Phú Quốc 3 ngày 2 đêm từ 5 triệu đồng nếu bay từ TP. HCM và từ 6,5 triệu đồng nếu bay từ Hà Nội. Nếu đi tự túc, du khách có thể thoải mái hơn về lịch trình di chuyển, giá vé máy bay chặng Hà Nội tới Phú Quốc hiện tại dao động từ 3,4 triệu khứ hồi.

Phương Anh