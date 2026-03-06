Đi đâu chơi gì trong lễ hội hoa ban Điện Biên 2026

Người dân và khách du lịch có cơ hội ngắm hoa ban nở rộ, trải nghiệm loạt hoạt động văn hoá, thể thao, nghệ thuật trong lễ hội tổ chức 7 ngày tại TP Điện Biên Phủ.

Theo Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Điện Biên, lễ hội Hoa ban 2026 sẽ diễn ra từ 6/3 đến 12/3 tại phường Điện Biên Phủ, tỉnh Điện Biên. Lễ khai mạc vào ngày 8/3.

Đi lại và ăn ở

Hoa ban gần cửa khẩu Tây Trang. Ảnh: Chiến Phạm

Đến Điện Biên cuối tháng 2, blogger du lịch Nguyễn Thanh Tuấn (Blog của Rọt), trú tại TP HCM, cho biết đây là thời điểm đẹp nhất trong năm tại địa phương. Thời tiết hiện không quá lạnh hay quá nóng, nhiệt độ giảm thấp vào đêm và sáng sớm, thuận tiện để du khách ngắm hoa ban, tìm hiểu lịch sử và tham gia các lễ hội. Dự kiến mùa hoa ban sẽ kéo dài và nở đẹp đến khoảng ngày 20/3.

Để di chuyển từ TP HCM và các tỉnh phía Nam, du khách có thể bay thẳng đến Điện Biên từ sân bay Tân Sơn Nhất. Tuy nhiên, ở chiều về, hành khách cần quá cảnh tại Hà Nội.

Với khách từ Hà Nội, có thể chọn đường hàng không với thời gian bay khoảng 40 phút hoặc đường bộ khoảng 9-10 tiếng.

Các điểm đến lịch sử tiêu biểu gồm đồi A1, Bảo tàng Chiến thắng Điện Biên Phủ, tượng đài Chiến thắng, cầu Mường Thanh, hầm Đờ Cát, Sở Chỉ huy chiến dịch Điện Biên Phủ, đồi Him Lam, tượng đài kéo pháo, Nghĩa trang Liệt sĩ đồi A1, đồi Độc Lập.

Ngoài ra, du khách có thể khám phá các điểm đến thiên nhiên như cánh đồng Mường Thanh, đèo Pha Đin, cột mốc cực Tây A Pa Chải, Tủa Chùa, cột cờ Mường Lay hay rừng ban cổ thụ.

Các hoạt động chính trong lễ hội

Ngày 7/3

- Giải đua xe đạp đường trường và Giải Việt dã "Về miền Hoa Ban - Điện Biên Phủ" mở rộng năm 2026

- Thi đấu, biểu diễn các môn thể thao dân tộc

- Liên hoan dân ca, dân vũ, dân nhạc và trình diễn trang phục truyền thống các dân tộc

- Khai trương Phố đi bộ Mường Thanh

Ngày 8/3

- Thi kéo pháo, đẩy xe đạp thồ, tải đạn

- Thi xay ngô, giã bánh dày và thi đấu các môn thể thao dân tộc

- Liên hoan dân ca, dân vũ, dân nhạc và trình diễn trang phục truyền thống các dân tộc

- Trình diễn Khiêu vũ thể thao và Vũ đạo thể thao giải trí

- Lễ dâng hương Đền thờ Liệt sĩ Chiến trường Điện Biên Phủ

- Lễ khai mạc lúc 20h tại sân vận động tỉnh Điện Biên, phường Điện Biên Phủ

Ngày 9/3

- Carnaval đường phố

- Bắn pháo hoa tầm cao

Hoạt động xuyên suốt (từ 6 đến 12/3)

Hoa ban trắng nổi bật giữa bầu trời xanh. Ảnh: Chiến Phạm

- Trưng bày, quảng bá giới thiệu sản phẩm văn hóa, du lịch và không gian trải nghiệm

- Tham quan, ngắm hoa ban và hoạt động văn nghệ, trải nghiệm văn hóa, ẩm thực truyền thống dân tộc

- Chương trình trải nghiệm nấu Bếp Hoàng Cầm, bữa cơm chiến sĩ.

- Trải nghiệm văn hóa, ẩm thực truyền thống dân tộc Thái

- 19h30 các ngày 10, 12 và 13/3: Trình diễn show thực cảnh và giới thiệu huyền tích, lịch sử và các vũ điệu dân gian, văn hóa dân gian dân tộc Thái "Huyền tích U Va"

Hoạt động mở rộng

- Ngày 7 đến 11/3: Chương trình "Presstrip" dành cho các KOLs

- Ngày 11 đến 13/3: Ngày hội về miền Hoa Ban - xứ sở nhà sàn dân tộc Thái trắng Mường Lay

- Tháng 2 đến tháng 4: Cuộc thi video "Ấn tượng Điện Biên"

Các điểm chụp ảnh hoa ban đẹp

Các cây hoa ban thấp ở tuyến đường đầu thành phố. Ảnh: Trần Nhâm

Phúc Điền, hướng dẫn viên và blogger du lịch tại địa phương, cho biết hoa ban đang vào mùa đẹp nhất. Du khách nên đến Điện Biên trong khoảng 10 ngày tới để kịp ngắm hoa. Dịp này, Điền cũng giới thiệu các điểm check in tại khu vực trung tâm phường Điện Biên Phủ và vùng ngoại thành.

- Tuyến đường đầu thành phố, đoạn qua ngã 3 để rẽ lên Phiêng Lơi.

- Bờ sông Nậm Rốm, phía nhìn ra chợ Mường Thanh. Cây to và hoa đang bung nở rực rỡ.

- Lối vào chùa Linh Quang, ở đây cây tán thấp, dễ hơn cho khách nữ thích chụp gần với hoa.

- Hồ công viên Võ Thị Sáu (hồ điều hòa)

- Bản Nậm Cứm, thuộc huyện Mường Ảng cũ, cách trung tâm phường Điện Biên Phủ khoảng một tiếng lái xe.

- Cửa khẩu Tây Trang, cách trung tâm khoảng 30 km.

- Đèo Tằng Quái, hoa ban nở trắng dọc đường. Đây là điểm cách trung tâm khoảng 30 km theo Quốc lộ 279 về phía Mường Ảng cũ.

Tâm Anh