Dí dao cướp xe máy trên đường đê

Thanh HóaHai thanh niên thuê tài xế 62 tuổi chở đến khu vực hẻo lánh ven sông, dí dao uy hiếp để cướp xe máy.

Ngày 9/12, Công an Thanh Hóa tạm giữ Quang Anh, 18 tuổi, ở xã Tân Tiến, Thanh Hoá và Trần Văn Nguyên, 17 tuổi, trú xã Hồ Vương để điều tra hành vi cướp tài sản.

Hai nghi can Nguyên (áo đen) và Quang Anh bị bắt. Ảnh: Lam Sơn

Khoảng 19h, Nguyên và Quang Anh thuê ông Lê Đức Thọ (62 tuổi, trú phường Bỉm Sơn) chở từ ngã tư Bỉm Sơn đến cầu Hà Lan với giá 50.000 đồng. Khi đến đoạn đường vắng ven sông Tam Điệp, Nguyên vờ chuyển khoản để đánh lạc hướng tài xế. Lúc này, Quang Anh dùng dao kề cổ ông Thọ, đe dọa buộc giao xe máy Honda Wave RSX.

Bị uy hiếp, ông Thọ bỏ lại xe và chìa khóa. Nguyên lái xe chở Quang Anh hướng về khu vực huyện Nga Sơn cũ. Đến xã Nga Sơn, Quang Anh để Nguyên ở lại rồi tiếp tục chạy xe về xã Nga Vịnh cũ. Khi đến ngã tư Long Sơn trên tuyến tỉnh lộ Nga Sơn – Bỉm Sơn, xe hết xăng nên Quang Anh giấu xe bên đường và đi bộ về nhà.

Bị bắt vào hôm sau, Nguyên và Quang Anh khai cần tiền nên bàn nhau đi cướp. Quang Anh từng có một tiền án về tội cướp giật tài sản.

Lê Hoàng