Dí dao bắt bé gái làm con tin, đưa lên mái nhà suốt 4 tiếng

Bắc NinhMột người đàn ông cầm hai con dao xông vào nhà dân, khống chế bé gái 9 tuổi bắt làm con tin, ép đưa lên mái nhà lúc rạng sáng.

Khoảng 4h sáng 27/3, người đàn ông khoảng 40 tuổi một mình đi xe máy đến quán bánh mì ở mặt quốc lộ 18, thuộc phường Phượng Mai, thị xã Quế Võ. Sau khi cầm dao khống chế bé gái ép lên tầng hai, ông ta đưa con tin lên mái nhà.

Theo video ghi lại sự việc, người đàn ông cầm chặt hai con dao, giữ chặt nạn nhân. Bé có lúc bỏ chạy song liền bị hắn liền rượt đuổi trên mái nhà, túm cổ áo lôi lại. Một số thời điểm, nạn nhân thấm mệt đã nằm trên tường gạch.

Bé gái bị khống chế trên mái nhà. Ảnh: Cắt từ video

Công an tỉnh Bắc Ninh huy động cảnh sát cơ động, hình sự, quản lý hành chính, đến hiện trường giải cứu nạn nhân.

Hơn 8h, công an khống chế được nghi phạm và giải cứu an toàn cháu bé. Nạn nhân sau khi an toàn vẫn trong trạng thái hoảng loạn, đang được chăm sóc.

Danh tính, động cơ của nghi phạm đang được nhà chức trách điều tra.

Phạm Dự