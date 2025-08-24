Di dân chống bão Kajiki

Tại Hà Tĩnh, chiều 23/8, đê biển Hội Thống ở xã Đan Hải, thuộc huyện Nghi Xuân cũ sạt lở dài 200 m. Nhà chức trách phải huy động 400 người gia cố bằng lưới thép, bao cát và đá hộc để phòng nước biển dâng cao.
UBND xã Đan Hải lên kế hoạch di dời 655 hộ dân với 1.593 nhân khẩu đến nơi an toàn trong ngày 24/8 để phòng tránh sự cố khi bão Kajiki đổ bộ vào ngày mai.
Bắt đầu từ 14h, các trưởng thôn đến nhà hộ dân thuộc diện di dời phân tích, vận động đến nhà người thân ở vị trí an toàn, hoặc trường học, nhà văn hóa.
Bà Trần Thị Thanh Xuân, Trưởng thôn Hội Tiến, cho biết trong ngày 7 cán bộ thôn đã đến 165 hộ dân vận động đi tránh trú, đa số chấp hành.
Chính quyền xã Đan Hải bố trí 6 điểm tập trung cho người dân tránh bão. Từ 15h, nhiều cụ già bắt đầu được người thân, chính quyền lái xe máy chở đến trường mầm non trên địa bàn.
Người dân tránh trú bão tại trường mầm non được chính quyền hỗ trợ các nhu yếu phẩm như đồ ăn, nước uống.
Ở xã Cổ Đạm, cũng thuộc huyện Nghi Xuân cũ, 30 cán bộ chiến sĩ Đồn Biên phòng Lạch Kèn đã tới nhà dân ven biển hỗ trợ đưa tài sản có giá trị đến nhà những người thân ở vị trí cao, đề phòng mưa dột. Toàn xã dự kiến di dời hơn 3.500 hộ dân với hơn 11.000 nhân khẩu.
Tại Nghệ An, từ đầu giờ chiều 24/8, dân quân phường Thành Vinh, trước đây thuộc TP Vinh cũ, họp gấp dưới sảnh khu tập thể hào thành cổ và chung cư Quang Trung để lên phương án di dời khoảng 1.300 hộ dân đang sinh sống tại các căn hộ tới nơi an toàn.
Các căn hộ được đưa vào sử dụng 50 năm trước, hiện xuống cấp.
Bà Nguyễn Thị Cúc cho hay hầu hết căn hộ ở chung cư cũ Quang Trung đã hư hỏng nhiều năm. "Nghe tin bão lớn, khi có thông báo di dời, gia đình lập tức chấp hành để bảo đảm an toàn", bà Cúc nói.
Nhiều vị trí tại chung cư xuống cấp nghiêm trọng, tường bong tróc, trơ lõi thép.
Từ đầu giờ chiều, lực lượng chức năng đã tới từng căn hộ vận động, đưa những cụ già tuổi cao, sức yếu đi tránh trú trước.
Theo kế hoạch, người dân được chính quyền phường Thành Vinh bố trí di dời đến khách sạn Lam Giang, chung cư CT1B, nhà văn hóa các khối hoặc lưu trú tại nhà người thân. Chính quyền phường huy động lực lượng dân quân, công an, tổ an ninh cơ sở hỗ trợ họ di chuyển và bảo vệ tài sản.
Tại các xã miền núi trước đây thuộc huyện Tương Dương, Kỳ Sơn, Con Cuông cũ - nơi tiềm ẩn nguy cơ lũ quét, sạt lở đất do mưa lớn sau bão - chính quyền cũng tới di dời người dân sống sát chân núi đến nơi an toàn.
Chiều 24/8, tâm bão Kajiki cách Nghệ An 470 km, Hà Tĩnh 450 km, sức gió mạnh cấp 13-14 (134-166 km/h), giật cấp 16, tăng hai cấp so với buổi sáng. Bão di chuyển hướng tây với tốc độ 20 km/h và còn có khả năng mạnh thêm. Dự báo rạng sáng 25/8, bão áp sát đất liền từ Nghệ An đến Quảng Trị, duy trì cấp 13-14, giật 16, gây rủi ro thiên tai cấp 4 tại ven biển Thanh Hóa - Quảng Trị. Đến chiều mai, bão đi vào đất liền, giảm còn cấp 11-12, trước khi suy yếu thành áp thấp trên đất Lào ngày 26/8.
Dự kiến, tại các tỉnh ảnh hưởng bão Kajiki, sẽ có 586.000 phải di dời.
