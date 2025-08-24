Di dân chống bão Kajiki

Tại Hà Tĩnh, chiều 23/8, đê biển Hội Thống ở xã Đan Hải, thuộc huyện Nghi Xuân cũ sạt lở dài 200 m. Nhà chức trách phải huy động 400 người gia cố bằng lưới thép, bao cát và đá hộc để phòng nước biển dâng cao.

UBND xã Đan Hải lên kế hoạch di dời 655 hộ dân với 1.593 nhân khẩu đến nơi an toàn trong ngày 24/8 để phòng tránh sự cố khi bão Kajiki đổ bộ vào ngày mai.