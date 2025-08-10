Đi dã ngoại phát hiện bộ xương người trên đồi thông

Lâm ĐồngNhóm thanh niên địa phương đi chơi trên rừng thông phát hiện bộ xương người nằm cạnh chiếc võng, chiều 10/8.

Khoảng 13h, nhóm thanh thiếu niên rủ nhau đi lên đồi thông thuộc bon Păng Sim, ở xã Trường Xuân (huyện Đăk Song, tỉnh Đăk Nông cũ) để tụ họp vui chơi, ăn uống trong ngày nghỉ cuối tuần.

Khi đang tìm củi nướng gà, nhóm này nhìn thấy chiếc võng dù rằn ri treo giữa hai cây thông, một đầu buộc mảnh nilon che mưa màu trắng, nhưng không có người.

Tiến lại gần, họ phát hiện một thi thể nằm cách chiếc võng chừng 3 m trong tình trạng đã phân huỷ, chỉ còn bộ xương, nên điện báo cho chính quyền địa phương. Khu vực xảy ra sự việc vắng người, cách xa đường lớn.

Công an xã Trường Xuân đã phong toả hiện trường, phối hợp các đơn vị nghiệp vụ khám nghiệm, xác định danh tính nạn nhân.

Nạn nhân (nghi là nam giới) mặc áo khoác tối màu, bên trong là áo thun hồng nhạt. Hiện trường còn có nhiều vật dụng sinh hoạt, điện thoại di động, tiền mặt, mảnh giấy ghi họ tên, địa chỉ, điện thoại một số người.

Tư Huynh