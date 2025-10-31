Đi cướp để vào tù với cháu

PhápMột cựu lính cứu hỏa 69 tuổi cướp siêu thị ở thị trấn Sainte-Rose để được vào tù sau khi thấy cháu trai đang thụ án bị bạn tù đánh.

Vụ việc xảy ra cuối tháng 9 tại thị trấn Sainte-Rose, đảo Basse-Terre. Người đàn ông 69 tuổi gây án tại một siêu thị nằm cạnh đồn cảnh sát địa phương.

Ông trùm mũ len, giấu súng trong xe đẩy hàng và yêu cầu nhân viên giao nộp tiền trong két. Sau đó, ông bình thản lấy thêm một miếng phô mai, một chai rượu vang rồi đi ra ngoài. Ông không bỏ trốn mà đi bộ chậm về phía ôtô. Cảnh sát nhanh chóng khống chế và bắt giữ thủ phạm.

Vụ án xét xử hôm 8/10. Luật sư bào chữa Léa Le Chevillier cho biết thân chủ chưa từng có tiền án, hành động trong tuyệt vọng, không vì tiền bạc. "Ông chỉ muốn vào tù để ở bên cháu trai", bà Le Chevillier nói.

Cháu trai của ông đang thụ án liên quan đến một vụ tai nạn xe máy.

Người đàn ông 69 tuổi ở thị trấn Sainte-Rose, đảo Basse-Terre, cố tình phạm tội để được vào tù chăm sóc cháu trai đang thụ án. Ảnh minh họa: GABRIEL BOUYS

Nguyên nhân vụ cướp bắt nguồn từ những chuyến thăm cháu tuần hai lần. Ông nhận thấy cháu mình thường xuyên có dấu hiệu bị bạo hành. Trong lần thăm gần nhất, ông phát hiện cháu có nhiều vết bầm tím và gãy một chiếc răng.

Chỉ huy cảnh sát Mathieu Morda gọi đây là "vụ án phức tạp" với "hồ sơ thủ phạm hoàn toàn chưa từng có".

Người đàn ông đối mặt các tội cướp có vũ trang, bạo lực tăng nặng và chống người thi hành công vụ. Ông thừa nhận toàn bộ hành vi.

Tòa án Pointe-à-Pitre tuyên ông 15 tháng tù, trong đó có 5 tháng tù giam nhưng cho hoãn thi hành (chuyển sang hình thức giám sát). Mức án này nhẹ hơn nhiều so với thông lệ (3-5 năm tù giam) do tòa án xem xét động cơ đặc biệt và tình trạng bệnh tim của ông.

Ông phải bồi thường cho các nạn nhân, theo dõi điều trị tâm lý và không được quay lại siêu thị đã cướp. Ông vẫn giữ quyền thăm gặp cháu trai mình một cách hợp pháp.

Minh Phương (Theo Le Parisien, AFP, Odditycentral)