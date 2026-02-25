Di chuyển que diêm nào phép tính sai thành đúng?

Thoạt nhìn, phép tính này sai rõ ràng, không cần bàn cãi. Nhưng đừng vội kết luận, vì "chân lý" đôi khi nằm ở một chi tiết rất nhỏ. Chỉ cần di chuyển đúng 1 que diêm, bạn có thể lật ngược cả tình thế. Đây là kiểu câu đố tưởng dễ mà khiến nhiều người phải "đứng hình mất 5 giây".
Có người thử xoay ngang, lật dọc, thậm chí... muốn bỏ cuộc luôn. Nhưng ai tinh ý sẽ nhận ra: không cần thêm, không cần bớt – chỉ cần chuyển đúng chỗ. Bạn đã tìm ra cách chưa, hay vẫn đang loay hoay với số 6 và số 5?
Mộc Trà