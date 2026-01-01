Di chuyển que diêm nào để cứu vớt phép tính '2 + 8 = 9'

Chào mừng các "thánh soi" và những bộ óc logic siêu hạng đến với đấu trường của những con số đang "vô lý" một cách hài hước!

Bạn có thấy phép tính "2 + 8 = 9" trông thật sự... sai không? Chắc hẳn lúc tạo ra phép tính này, toán học đang bận đi du lịch nên mới để lại một kết quả "lạc quẻ" đến thế. Nhưng đừng vội nhăn trán nhé, chúng ta ở đây để thư giãn và chơi đùa cùng các que diêm cơ mà! Nhiệm vụ của bạn là trở thành một "kiến trúc sư", chỉ cần di chuyển đúng 1 que diêm duy nhất để lập lại trật tự cho phép tính.

Hãy hít một hơi thật sâu, nhấp một ngụm trà và để mắt bạn dạo chơi trên những thanh gỗ màu vàng lấp lánh kia. Liệu bạn sẽ thay đổi con số 2, số 8 hay quyết định "phẫu thuật" cho kết quả số 9 đây? Chỉ một cú chạm nhẹ nhàng thôi cũng đủ biến sự vô lý thành một chân lý hoàn hảo khiến bạn bè phải trầm trồ. Đây là bài tập tuyệt vời để khởi động não bộ mà chẳng cần đến những công thức máy tính khô khan.

Thử thách xem bạn có thể tìm ra "nước đi thiên tài" đó trong vòng 10 giây không nhé! Chúc bạn có những phút giây giải đố thật sảng khoái, thú vị và tràn đầy tiếng cười.

>> Xem đáp án

Mộc Trà