Di chuyển que diêm nào để có 5 hình chữ nhật?

Nhìn qua tưởng đơn giản, nhưng đừng để mấy que diêm "hiền lành" này đánh lừa bạn nha.

Bài toán đặt ra nghe rất nhẹ nhàng: chỉ cần di chuyển đúng 1 que diêm thôi, bạn phải biến hình hiện tại thành 5 hình chữ nhật hoàn chỉnh. Nghe thì dễ như ăn kẹo, nhưng bắt tay vào mới thấy... não bắt đầu "lag nhẹ".

Ba khung hình đang đứng cạnh nhau tưởng như quá rõ ràng, nhưng chỉ cần một cú "twist" đúng chỗ là mọi thứ thay đổi ngay. Có người nhìn 5 giây là ra, có người nhìn 5 phút vẫn chưa biết nên "nhấc" que nào. Đây chính là kiểu câu đố khiến bạn vừa bối rối, vừa không thể rời mắt vì quá tò mò.

Điểm thú vị là đáp án không hề phức tạp, chỉ là bạn cần nhìn khác đi một chút, phá bỏ lối suy nghĩ quen thuộc. Đôi khi chỉ một thay đổi nhỏ lại tạo ra kết quả lớn - nghe giống cuộc đời ghê chưa.

Vậy nên, trước khi kéo xuống tìm đáp án, thử dành vài phút "cân não" xem mình thuộc team thiên tài hay team... cần thêm cà phê nhé. Biết đâu bạn lại là người giải được trong tích tắc thì sao!

>> Đáp án

Mộc Trà