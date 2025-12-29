Di chuyển que diêm nào để '9 + 9 = 8' là đúng?

Nhìn kỹ, suy nghĩ chậm lại một chút, biết đâu bạn sẽ "wow" vì hóa ra mình thông minh hơn mình tưởng.

Ok rồi, tới giờ "khởi động não" nhẹ nhàng mà vẫn vui hết nấc nha. Trước mắt bạn là một phép tính bằng que diêm nhìn tưởng đơn giản mà lại "đánh đố" không hề nhẹ. 9 + 9 mà ra 8 thì chắc chỉ có vũ trụ song song mới công nhận thôi. Nhưng khoan, đừng vội nản, chỉ cần di chuyển duy nhất 1 que diêm, cả thế giới toán học sẽ được cứu vãn ngay lập tức.

Đây không chỉ là bài toán mà còn là thử thách độ tinh mắt, sự kiên nhẫn và chút... nghịch ngợm trong bạn. Một nước đi chuẩn là từ sai thành đúng ngay, nghe đã thấy "quyền lực" rồi đúng không? Còn nếu suy mãi chưa ra thì cũng không sao, vì mục tiêu chính vẫn là vui, cười và xả stress là chính. Sẵn sàng chưa? Vào cuộc thôi nào, cao thủ toán học tương lai!

Mộc Trà