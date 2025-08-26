Di chuyển que diêm nào để '6 - 9 = 14' đúng?

Chỉ cần di chuyển một que diêm, bạn sẽ tìm ra đáp án chuẩn xác, bạn có thể hoàn thành thử thách lần này không?

Trong bức ảnh này, chúng ta thấy một bài toán thú vị bằng que diêm: 6 - 9 = 14. Rõ ràng phép tính này sai, và thử thách đặt ra là chỉ được di chuyển 1 que diêm để biến nó thành phép tính đúng.

Đây là một trò chơi trí tuệ quen thuộc, vừa mang tính giải trí, vừa rèn luyện sự sáng tạo và khả năng quan sát tinh tế. Nhìn thoáng qua, nhiều người sẽ thấy khó vì các con số dường như đã được khóa chặt. Tuy nhiên, chính sự giới hạn đó lại khơi gợi trí tò mò và thử thách tư duy logic.

Lưu ý, người giải chỉ được phép di chuyển 1 que diêm, không vứt, bẻ gãy hay xếp chồng diêm lên nhau.

Một chút khéo léo, bạn có thể biến số 6 thành số 8, hoặc thay đổi dấu "-" thành dấu "+", từ đó làm phép toán trở nên hợp lý. Trò chơi này giống như một bài tập thư giãn đầu óc, vừa vui vừa bất ngờ khi tìm ra lời giải. Nó không chỉ mang đến cảm giác vỡ òa khi thành công mà còn giúp người chơi rèn tính kiên nhẫn.

>> Tìm đáp án đúng chỉ với 1 lần di chuyển que diêm

Đây là dạng đố mẹo được nhiều người yêu thích bởi sự đơn giản trong hình thức nhưng lại đầy tính thử thách.

>> Xem đáp án

Mộc Trà