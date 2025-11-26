Di chuyển que diêm nào để '3 + 8 = 6' đúng?

Nhiệm vụ của bạn nghe đơn giản nhưng đủ khiến nhiều người phải hít một hơi thật sâu trước khi bắt đầu.

Bạn đang nhìn vào một trong những cú "lật mặt" toán học kinh điển đây. Nhìn qua thì phép tính tưởng như vô vọng, nhưng thật ra chỉ cần di chuyển đúng một que diêm là tất cả quay về quỹ đạo chính nghĩa. Ai mà ngờ một que diêm bé xíu lại có thể khiến bao bộ não phải xoắn như mì gói thế này chứ?

Trong ảnh, số 3 và số 8 đang "ngồi chung mâm" với số 6, trông vô hại nhưng thực chất là âm mưu thử thách IQ ngầm. Liệu bạn thuộc team "nhìn phát biết ngay", hay team "để tui nhắm mắt 10 giây suy nghĩ lại?" Dù thuộc team nào thì cũng sẵn sàng đi, vì cú chuyển que diêm này sẽ khiến bạn kiểu: "Ủa??? Trời ơi sao lúc đầu mình không thấy vậy!"

Chuẩn bị tinh thần, bật công tắc não, và thử xem bạn có phá đảo được thử thách bé xíu nhưng lắm trò này không nhé!

Lưu ý, người giải chỉ được phép di chuyển 1 que diêm, không vứt, bẻ gãy hay xếp chồng diêm lên nhau.

Di chuyển que diêm không chỉ giúp rèn luyện khả năng quan sát và suy luận mà còn mang lại những giây phút giải trí sảng khoái cho mọi lứa tuổi. Giờ thì, hãy chuẩn bị tinh thần và tập trung hết sức nhé. Dưới đây là câu đố di chuyển que diêm dành cho bạn.

Bạn đã sẵn sàng khám phá đáp án chưa? Hãy xem liệu suy luận của bạn có trùng khớp với lời giải của chúng tôi không nhé

>> Xem đáp án

Mộc Trà