Di chuyển que diêm nào để '3 + 10 = 7' đúng?

Có người nhìn ra ngay trong vài giây, có người ngồi suy nghĩ mà vẫn thấy… nó sai hoài.

Thoạt nhìn, phép tính này khiến nhiều người phải chau mày vì sai quá sai. Nhưng đừng vội nghi ngờ khả năng toán học của mình, vì vấn đề không nằm ở con số. Bí mật nằm ở chỉ một que diêm bé xíu, di chuyển đúng chỗ là mọi thứ sáng bừng liền. Nghe thì dễ, nhưng khi bắt tay vào mới thấy não bắt đầu "quay vòng vòng".

Câu đố này không đòi hỏi kiến thức cao siêu, chỉ cần tinh mắt và chịu nghĩ khác đi một chút. Đây là dạng thử thách rất hợp để giải lao giữa giờ làm việc hoặc "đấu trí" nhẹ nhàng với bạn bè. Càng nhìn lâu càng thấy thú vị, càng sai càng muốn gỡ. Quan trọng nhất là chơi cho vui, đúng thì cười, chưa ra thì cười tiếp. Giờ thì thử xem, bạn sẽ di chuyển que diêm nào đây?

>> Xem đáp án

Mộc Trà