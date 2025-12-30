Di chuyển que diêm nào để '2+8=9' đúng?

Bạn mất bao lâu có thể giải quyết được bài toán này?

Nhìn vô tưởng đơn giản mà lại hơi khoai nha: 2 + 8 = 9? Uầy, phép toán này chắc chỉ có vũ trụ Marvel mới công nhận. Nhưng không sao, trò chơi này không phải để gây áp lực mà để bạn vừa chơi vừa cười, giải trí mà vẫn kích hoạt vài nếp nhăn trí tuệ. Nhiệm vụ nghe rất ngầu: chỉ cần di chuyển đúng 1 que diêm, cả phép tính sai liền biến thành đúng, nhìn là thấy "đỉnh cao chỉnh sửa cuộc đời" rồi. Đố bạn dám tin rằng chỉ một thao tác bé xíu mà thay đổi cả kết quả lớn vậy không?

Nhìn kỹ hơn một chút, suy nghĩ chậm lại xíu, có khi đáp án lại đang "lấp ló" ngay trước mắt bạn đó. Ai giải được thì auto thuộc hội "não khủng", ai chưa giải được thì vẫn vui vì đời là để chill chứ đâu phải để căng đầu. Chuẩn bị chưa? Vào thử thách xem trí tuệ của bạn sắc bén tới đâu nha!

>> Xem đáp án

Mộc Trà